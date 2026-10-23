Paramount Plus EN VIVO transmite UFC 333 este sábado 24 de octubre del 2026 desde el Etihad Arena de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Con la pelea estelar esperada por todo el mundo UFC, donde se enfrentarán Alexander Volkanovski y Movsar Evloev por el Campeonato Mundial de Peso Pluma de UFC. ¿Cómo ver Paramount Plus EN VIVO en Perú, Estados Unidos y Lationaméroca? A continuación te mostramos qué opciones tienes para ver Paramount Plus.

Paramount Plus EN VIVO ONLINE: transmite la pelea de Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev en UFC 333 desde el Etihad Arena de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

¿Dónde ver Paramount Plus, Volkanovski vs. Evloev UFC 333 EN VIVO?

Para ver la pelea de Volkanovski vs. Evloev UFC 333, en Paramount Plus EN VIVO, tienes que contar con un servicio en la plataforma de Paramount+. Todo el evento está incluido sin costo adicional en cualquier plan de suscripción activo de la plataforma.

¿Cómo ver Paramount Plus, Volkanovski vs. Evloev UFC 333 online?

Entra a la web oficial de Paramount+ Latinoamérica o abre su app oficial en tu Smart TV, consola, móvil o tablet. Inicia sesión con tu cuenta, o si no eres miembro, completa el registro seleccionando tu plan preferido. En la barra de búsqueda o en la sección de Deportes, selecciona la opción UFC (Español). Verás habilitado el banner del evento en directo para las preliminares o la cartelera estelar dependiendo de la hora.

¿Dónde ver Paramount Plus, Volkanovski vs. Evloev UFC 333 en Amazon Video?

Si manejas tus suscripciones mediante Amazon Prime Video, también puedes seguir la cartelera directamente desde allí si tienes contratado el canal premium:

Entra a la app de Prime Video. Ve a la sección de canales e ingresa a Paramount+. Busca el evento programado como “UFC 333 en Español” (o “UFC 333: Multiview” si prefieres el formato de múltiples cámaras) para unirte a la retransmisión oficial.