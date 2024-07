El ‘Team Perú' que compite en los Juegos Olímpicos París 2024 está compuesto por 26 deportistas que van dejándolo todo durante cada competencia, pero también están quienes se quedaron cerca de la clasificación y no pudieron formar parte de esa delegación por muy poco. Uno de ellos es Ángelo Caro, quien aterrizó en la capital francesa hace unos días y alienta desde afuera a sus compatriotas. En ese sentido, Deporte Total conversó con el skater peruano, quien reveló detalles de su estadía en este evento, las próximas competencias que se le vienen y el apoyo total a atletas como Kimberly García.

“Estoy muy bien, contento de vivir la experiencia en París. Ya se acabaron los juegos en skate, y vine aquí porque fui el primer preclasificado para poder participar en los Juegos Olímpicos si alguien se lesionaba o había un cupo”, explicó Ángelo Caro. Luego agregó: “Mandaron un correo diciéndome que podía venir, pero por mi cuenta. La federación me pudo apoyar con el pasaje de ida y compartimos gastos, yo cubrí mis gastos de alimentación, sin perder la esperanza de participar”.

El skater peruano, quien logró el quinto puesto en Tokio 2020, explicó cómo fue el proceso clasificatorio para llegar a París 2024. “Ha sido muy largo y se ha ido incrementando cada vez más el nivel. Ha sido una competencia muy dura, igual hemos podido dar buenos resultados a pesar de las adversidades por diferentes motivos, las diferencias de apoyo de cada país, a veces las oportunidades de tener un equipo técnico más grande; pero al final de todo eso pudimos lograr una casi clasificatoria a los Juegos”, sostuvo.

Entrevista a Angelo Caro en París 2024 | Video: Natalia Delgado

¿Qué viene para Ángelo Caro?

Si bien no pudo estar en París 2024 como competidor, Ángelo Caro continúa enfocado en las próximas competencias que protagonizará dentro del circuito profesional de skate. “Yo no paro. Vine para vivir las experiencia de los Juegos y estar en Europa, donde tengo más eventos. Mañana me voy a Múnich, a un evento de Red Bull, y en los próximos días me voy a Vigo, en España, así que no paramos, sigo entrenando y dándole duro para continuar con lo que toca”, explicó.

Asimismo, Ángelo Caro le deseó lo mejor a sus compatriotas como Kimberly García y Alonso Correa, quienes pueden meterse al podio en París 2024. “Vine a apoyar a mis compañeros, les deseo lo mejor, saben que todo el esfuerzo que han hecho vale la pena. Estar acá es un privilegio y han hecho un buen trabajo. Que sigan dándolo con todo y muchos éxitos”.









