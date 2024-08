La polémica se ha desatado en los Juegos Olímpicos París 2024. Angela Carini, una boxeadora italiana de 25 años, decidió abandonar su combate apenas a los 46 segundos de haberse iniciado frente a la argelina Imane Khelif, una pugilista que no pasó la prueba de elegibilidad de género, por los octavos de final de boxeo femenino. La decisión de acabar la pelea se dio tras un segundo puñetazo que la europea recibió a la altura de la nariz. “Me dolió muchísimo, no quiero seguir”, expresó mientras todavía estaba en el cuadrilátero.

Luego de que los jueces confirmaron la decisión de Carini y dieran como ganadora a Khelif, la atleta italiana cayó en llanto y se arrodilló en el ring desconsoladamente. Las lágrimas fueron de frustración al entender que no podía continuar una pelea en igualdad de condiciones. “Subí al cuadrilátero e intenté luchar. Quería ganar. Recibí dos golpes en la nariz y ya no respiraba. No es justo”, explicó tras la pelea.

Respecto al debate que hay en torno a Khelif, Carini aseguró que no es nadie para juzgar. “Si esta chica está aquí es por una razón. Sentí golpes muy fuertes. Soy una luchadora y mi selección lo sabe, soy alguien que aún ante el dolor nunca se detiene. Si paré lo hice sólo por mi familia”, apuntó.

La boxeadora Angela Carini acaba abandonar los Juegos Olímpicos tras enfrentarse con Imane Khelif. El combate duró 47 segundos.



¿Quién es Imane Khelif?

Según reseña la agencia AP, Khelif es una boxeadora amateur que conquistó una medalla plateada en campeonatos mundiales de la Asociación Internacional de Boxeo en 2022. Dicho medio da cuenta que ese mismo organismo la desclasificó de la competencia del año pasado a poco de combatir por la presea dorada, bajo el argumento de que tenía en su organismo altos niveles de testosterona.

Otro caso similar es el de la taiwanesa Li Yu-ting, quien también está en París. Ella ganó los torneos mundiales de la AIB en los años 2018 y 2022, pero el ente rector le retiró la medalla de bronce del año pasado tras asegurar que no cumplió con los requisitos de elegibilidad no especificados en lo referente a un análisis bioquímico.

El miércoles, el Comité Olímpico de Argelia emitió un comunicado en el que condenó lo que calificó de “mentiras” y “ataques poco éticos y difamatorios de nuestra estimada deportista, Imane Khelif, con una propaganda infundada de ciertos medios de comunicación extranjeros”.





