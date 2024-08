LEE MÁS: Evelyn Inga y por qué su resultado en París 2024 es el más importante para el atletismo peruano en unos Juegos Olímpicos

-¿Cómo estás viviendo estos juegos Olímpicos?

Nosotros hemos llegado el 21 en la tarde, porque el 22 comenzó la sesión. Era mi primera sesión ya oficial como miembro del comité olímpico internacional. Yo me siento una mujer bendecida y que el universo ha dicho “esta mujer tiene que seguir haciendo más cosas”. Porque si siento que el Comité Olímpico Internacional (COI) reconoció con la votación que me dieron por unanimidad todas las cosas que se hizo. No solo yo, los congresistas de esa época (2011-2016) que luchamos para sacar por primera vez la Ley del Deporte. Esa ley está trayendo 26 atletas de diferentes disciplinas, porque antes era el Vóley, Tiro, Tenis de mesa, Pesas, un par de deportes más y paro de contar. Ahora son 26. Porque con el programa de apoyo al deportista ahora hay dinero para subvencionar. En mi sesión tomé la palabra y me sentí como en el Congreso ¿no? Por primera vez conocieron cómo es la Tait defendiendo algo que yo creo. A partir del próximo año el Sport Game se hará en Arabia Saudita. Ya fue aprobado y será subvencionado por ellos mismo. No saldrá plata del Comité Olímpico Internacional, porque estamos en el apoyo solidario a los diferentes miembros a nivel mundial.

-¿Qué es lo que sentiste?

Es un sentimiento indescriptible, para una deportista que ha participado en tres Juegos Olímpicos, que va por una medalla y la última fue en Seúl 88, y ahora soy yo la que entrega. Me hicieron la capacitación, yo toqué la medalla y estuve al borde del llanto. Porque nadie puede tocar la medalla, solamente a la hora que te toca colocarla. Yo si la agarré, la voltee (se ríe). Fue una sensación maravillosa. Recién entiendo a Iván Dibós. Las actividades de un miembro son tan intensas que tienes que estar en reuniones.

-¿En qué consiste tu trabajo del comité olímpico internacional?

Nosotros somos los encargados de hacer las nuevas reglas para los siguientes Juegos Olímpicos. Se aprueban con 8 años de anticipación. Quien pide una sede, no solamente va y dice ‘yo quiero hacer los juegos olímpicos’. Presenta el expediente, se hace una evaluación y el Comité encargado después de 2 años hace la presentación. Entonces, el 2032 Francia para los Juegos Olímpicos de Invierno. También vinieron a hacer la presentación y se aprobó. Esto viene de más de 4 años evaluando todas las posibilidades, porque cuando un país presenta su expediente, hay una comisión encargada que va a verificar todo lo que ha puesto. Igual fue con Los Ángeles 1928. Somos los encargados de votar. Es un parlamento, pero la diferencia es que nadie se pelea.

-¿La inauguración que te pareció?

Para mí, diferente. Acabé mojada completamente de agua. Creo que fue una inauguración para televisión, porque donde nosotros estábamos podríamos ver a las delegaciones. Si he visto las críticas que tú no tienes ese contacto con lo de otros países, pero para eso está la Villa. Siento que fue una inauguración diferente, a mí si me gusto. Cantantes que no puedes imaginarte. Estuve en el gimnasio y vi a a Ariana Grande. Mi mente no ha cambiado, yo me siento una deportista más con cargo importante.

VIDEO RECOMENDADO

-¿Lo de Kimberly García qué opinas?

Un sueño cumplido, el sueño de ella, llegar a unos juegos olímpicos. No van muchos, solo participan los mejores. No sé por que no entiende la gente, que si tú participas en los Juegos Olímpicos y clasificar es todo un reto. Tener esta credencial es importante. Te cuento, ayer la olvidé en mi cuarto y ni bien salí me di cuenta que la había olvidado, quise entrar y me dijeron lo siento. Imagínate, yo siendo miembro, no me dejaron entrar. Tuve que pedir la llave de mi dormitorio, para que subieran a mi cuarto, me la bajaron de mi cuarto y ver si era original. Imagínense para un deportista que se tiene que preparar 4 años. Aparte de los 4 años que participó en Juegos Olímpicos. Lo de Kimberly nos deberíamos sentir orgullosos de que es una las mejores del mundo y que va a dar todo lo que esté a su alcance. Uno gana la medalla entrenando, acá no se mejora su técnica. Uno estudia su recorrido y realiza la estrategia que se preparó este tiempo. Yo me siento feliz de que ella ha logrado. Es número uno del mundo. No quiero presión, el éxito de Seúl fue que nadie se esperaba nada de nosotras. Los deportistas necesitamos estar relajados ya que nuestro desempeño es mejor.

-¿Hay mucha presión en redes?

Cómo hacer entender. Yo siempre nado en aceite. El estado peruano no me colocó nada. El estado peruano no paga nada de lo que yo llevo puesto. Todo lo costea el COI, y es quien me paga el pasaje. No sean envidiosos. Yo he sido elegida hasta cumplir los 70 años, yo me llevo por los deportistas. Aparte de estar en el COI, sigo siendo miembro de la junta administrativa de la Federación Internacional y de la Confederación Sudamericana de Voleibol, y he llevado al Perú el Mundial Sub 20 que se va a realizar del 17 de agosto al 24. A todos, compren su entrada y vayan al estadio a desahogarse. No se preocupen tanto por la Tait. Tenemos el proyecto 2032, que es maravilloso y por eso he llevado el Mundial. El Mundial participan 16 equipos de todo el mundo, y Perú quien es el anfitrión. No hay eliminación en la primera ronda, pasan todos a segunda ronda, así que no critiquen que a Perú lo van a eliminar en primera ronda. Este proyecto quedaron 1080 niñas de casi 1.80. Estas niñas que han quedado preseleccionadas verán a las mejores. Mi mentalidad es no solo es entrenar sino competir. Si tú ves competencia te ilusionas por jugar.

Peruvian ex-volleyball player Cecilia Tait lights the flame during the opening ceremony of the Lima 2019 Pan-American Games at the National Stadium in Lima, on July 26, 2019. The Pan-American Games run until August 11. (Photo by Cris BOURONCLE / AFP) / CRIS BOURONCLE

-Sobre la Selección Mayor de Vóley ¿qué ves a futuro?

Me siento contenta porque estuve metida en la designación del técnico Antonio Rizola, porque lo que ha conseguido con Colombia se lo debe ese país. Era el indicado. Conoce la mentalidad latina y creo que con Colombia estamos en la misma línea. La única diferencia es que son más altas. Antes de firmar, Antonio llamó a Ángela Leyva y se pusieron a conversar qué es lo que había pasado. Para él todas las deportistas tienen que ingresar. Hizo la pregunta, ¿te gustaría participar? Ángela dijo que sí. Esos puntos se resolvieron y mira está dispuesta a venir sin ninguna objeción. Eso es lo importante. El pasado ya está y vivamos el presente. Yo feliz porque es un baluarte importante. Es difícil cuando un equipo depende de una jugadora, la carga que va a tener es fuerte, pero así es la vida de las mejores jugadores. Eso es bastante y ya la conocen a ella y no tiene que venderse. Las que han sido convocadas la tienen claro. Él está haciendo un trabajo psicológico y no hay que tapar el sol con un dedo. Rizola la está preparando, está y muy bien escogido. Se cierra esta etapa el 12 de agosto y ya se comienza a trabajar en los Juegos Olímpicos. En el 2025 ya se piensa en los próximos Juegos. Solidaridad va a llegar a los deportistas con talento innato si va a llegar el dinero. El que tiene chance de medalla, voy a estar dentro del grupo que se encarga de mirar a los deportistas con las federaciones nacionales y dar el dinero para la preparación del 2025 hasta el 2028 de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

-Mensaje para Kimberly y Alonso hacia ellos que están dejándolo todo en París

Gracias, porque ya lo lograron.