Boza Dibós se subió al podio un 31 de julio de 1984 en la modalidad Fosa Olímpica y su deseo de que la nueva generación de tiradores peruanos destaque a nivel internacional se está cumpliendo. En París 2024, Nicolás Pacheco acaba de culminar en el sexto lugar del Skeet, logrando por segunda edición consecutiva diploma olímpico –se entrega a los ocho mejores y en Tokio 2020 fue octavo–, mientras que Daniella Borda, también en Skeet, está en fase de clasificación de los Juegos Olímpicos. En conversación con Deporte Total, el medallista de oro en los Juegos Panamericanos Toronto 2015 espera que en la modalidad mixto, Pacheco y Borda puedan dar el golpe. También se refirió a la actuación de Kimberly García, de lo importante que sería implementar un Programa Nacional de Marcha Atlética en el Perú, del performance de Alonso Correa –tiene posibilidades de regalarle una medalla al país en surf al clasificar a las semifinales– y de otros temas que también se vinculan a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Es más, va a pelear por inscribir su nombre en ambas citas.

-Felicitaciones señor Boza por recibir el máximo galardón de la ISSF al conmemorarse 40 años de su medalla en Los Ángeles 1984. ¿Qué sensaciones le deja este reconocimiento?

Fue un momento muy emotivo, me agarraron por sorpresa, en el buen sentido de la palabra. No me esperaba ese reconocimiento de la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF). Ahora es un reconocimiento no solo a Francisco Boza, sino a lo que hace Perú como federación. En estos últimos ocho años he tenido la dicha, la suerte de liderar el deporte del tiro en el país, con dos años de pandemia total. En el 2020 no hubo actividad por la crisis sanitaria, en el 2021 se disputaron los JJ.OO. Tokio 2020 con muy poca actividad internacional y luego organizamos un Mundial Juvenil 2021, en el que vinieron 33 países, con todas las medidas de bioseguridad que todos hemos vivido. De ahí se han organizado campeonatos panamericanos, mundiales, copas del mundo y este año, nuevamente, tenemos un Mundial. El reconocimiento es para todo el deporte del tiro y he tenido la suerte, la oportunidad, de liderar a todo este grupo humano maravilloso. Estoy muy emocionado por el reconocimiento, por el galardón máximo que le dan a un deportista por su trayectoria y, sobre todo, por lo que hace para la ISSF a nivel mundial.

Un 31 de julio de 1984, Francisco Boza Dibos subió al podio de los Ángeles 84 en la modalidad de Escopeta–Fosa Olímpica. (Foto: Difusión)

-Debe también haber generado otra emoción al posar con un cuadro de Edwin Vásquez Cam, oro en Londres 1948…

El tiro deportivo está en Chateauroux. Solo este deporte, con un polígono espectacular, está en esta pequeña ciudad. La federación internacional ha hecho un Hospitality House para darle la bienvenida a todos sus integrantes, deportistas, directivos, familiares y medallistas. Ahora, ver la foto de Edwin Vásquez y poder volverme a tomar, nuevamente, una foto con nuestro medallista Juan Giha Yahur, en Barcelona 92, fue un orgullo. La verdad que un placer.

-Nicolás Pacheco fue diploma olímpico en Tokio 2020. ¿Cómo lo vio en París 2024? Daniella Borda también atraviesa un buen momento y hay un toque de esperanza además porque compiten en mixto...

Nicolás Pacheco y Daniella Borda vienen muy bien. Previo Tokio 2020, ‘Nico’ tuvo una preparación espectacular con una de las mejores coach del país, que tuvo también a Ángelo Caro, que fue quinto en skate, el mejor resultado de Perú en aquella edición olímpica. La dicha que la mejor coach es mi querida esposa. ‘Nico’ viene espectacularmente bien preparado para estos Juegos Olímpicos. Está trabajando con su entrenador, con su equipo multidisciplinario. Ya mi señora no es su coach, no quiero llevarle logros que no corresponden, pero Pacheco tiene una gran chance, al igual que Daniella. En París 2024 ambos compiten en individual, ‘Nico’ demostró su potencial al llegar a la final, Daniella lo hace hasta el domingo en la rama femenina. Ahora, el 5 de agosto compiten en mixto, categoría en la que el año pasado, en el Mundial de Bakú obtuvieron un cuarto lugar en un desempate espectacular frente a otros deportistas. Entonces, tienen dos oportunidades cada uno de pelear una medalla. Que nos acompañe la suerte, nos ilumine para que nuestro país siga logrando buenos resultados, Dios mediante disfrutemos de una medalla.

-Desde la Federación de Tiro, la cual lidera, existe algún plan pensando en Lima 2027 y Los Ángeles 2028…

Tenemos un gran reto para Lima 2027, que por temas extradeportivos se fue a otra elección y le ganamos a Asunción. Lima está lista en lo que es infraestructura deportiva, pero la mayor inversión hoy en estos tres años que queda debe ser en los deportistas. Hay nueva cantera en nuestro deporte, pero hay que seguir trabajando y apoyando, sobre todo con material deportivo, viajes, preparación, etc. Esto es ahorita, tres años pasan muy rápido y de ahí viene Los Ángeles 2028.

-Podría usted volver a competir en los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los JJ.OO. Los Ángeles 2024, como ya lo hizo en Toronto 2015 y Río 2016…

Por supuesto. Siempre me ha apasionado el deporte. Tengo mis limitaciones. Definitivamente es la edad. No soy el joven de hace 40 años, pero me encanta disparar, me encanta competir, así que haré el plan con mi familia, con mi esposa, y haremos el mejor esfuerzo porque lo bonito es competir.

-Dejando de lado un poco el tiro, quisiera conocer su postura acerca de Kimberly García, quien no pudo alcanzar podio en la marcha atlética… ¿Cree que tiene que ver la presión, más allá de que se habla de que tuvo problemas estomacales?

Si nos guiamos por las estadísticas, Kimberly podía estar en el podio de la marcha atlética de 20 km. Todo esto por las marcas que ha logrado, por sus triunfos, como el bicampeonato mundial, oro en el mundial de marcha atlética. Además ha venido ganando pruebas internacionales, confirmando que está en un gran nivel. Ahora, quedar dentro de las 16 mejores de los JJ.OO. no es malo. Lo que pasa es que nos llenamos de expectativas, todos los peruanos, empujando para que logre una medalla olímpica que hace 32 años no lo logramos . Pero más allá de eso, hay que ver lo positivo, Evelyn Inga ha logrado un octavo lugar en la prueba y estoy seguro que ratifica el gran nivel de la marcha.

Fue usted presidente del IPD y de repente podría analizar si un Programa de Marcha Atlética, así como el de maratonistas, potenciaría más esta disciplina y de repente en Lima 2027 y Los Ángeles 2028 conseguir mejores resultados…

Desde el IPD, se trabajó en su momento, en el 2003, el Programa de Maratonistas, se reestructuró en el 2011 y ahí se lograron las medallas en Toronto 2015 y se ratificaron en Lima 2019. Yo estoy muy convencido de que los planes a mediano y largo plazo funcionan. Descentralizadamente mejor, crear centros de alto rendimiento como lo hacen los países de primer mundo. Acá, Mulhouse, una ciudad que está cerca a la frontera con Alemania, tiene un centro de alto rendimiento y ahí dieron la oportunidad para que muchos deportistas entrenen antes de los Juegos Olímpicos. En tiro, en natación, en atletismo, en varios deportes, a través de unos programas de Panam Sports. Algunos países accedieron, dentro de los cuales estuvo Guatemala, un país pequeño que nos ha dado una satisfacción enorme a Latinoamérica. Tres medallas históricas, la anterior fue en marcha 2012, y ahora han tenido el éxito de lograr dos medallas en la prueba de Fosa Olímpica con Jean Pierre Brol (bronce) y Adriana Ruano (oro). Algo espectacular y eso confirma que cuando trabajas a largo plazo, apoyas, impulsas, salen a competir y dan resultado. Esperemos que Dios nos ilumine, que la suerte nos acompañe a Daniella y Nicolás. Que hagan lo que saben hacer, están disparando, la verdad, puntajes de nivel mundial. Los promedios que han venido haciendo son espectaculares.

Qué opinión tiene acerca de los otros deportistas en competencia como Alonso Correa quien está en semifinales, a un paso de medalla...

En surf, Alonso Correa ha dado un paso gigante en Teahupo’o para pelear por la medalla. Dios mediante nos ilumine la Virgen María y el señor y poder festejar nuevamente una medalla con él. María Belén Bazo y Stefano Peschiera también tienen opciones, en vela, y van a buscar dar el golpe. Lo de Alonso, de concretarse, será una medalla que todo el mundo lo va a festejar. Confío, creo en los programas a largo plazo y que todo triunfo genera un bienestar para el país. Ahora seguiremos a todos los peruanos que quedan en competencia en París 2024, sobre todo yo acá en Chateauroux, apoyando a Daniella Borda y Nicolás Pacheco. ¡Arriba Perú!