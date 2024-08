Por la cabeza de Kimberly García no debe pasar otra cosa más que frustración. Se entiende, porque llegó a París 2024 como una de las candidatas a pelear por una medalla en los Juegos Olímpicos, pero el deporte no siempre es justo para retribuir el sacrificio que cada atleta hace con la finalidad de llegar hasta la meta. De hecho, Kimi lo siente en carne propia al no poder cumplir con las expectativas; pero no tiene nada qué reprocharse. Lo dejó todo mientras corría los 20 kilómetros de la marcha atlética. Y junto a ella también lo hacían Evelyn Inga y Mary Luz Andía.

Deporte Total estuvo desde el punto de partida y siguió el recorrido hasta la meta de cada una de las atletas peruanas. Si bien hubo compartimos la frustración de Kimberly García, también destacamos las hazañas de Evelyn Inga y Mary Luz Andía, quienes terminaron dentro del Top 15 en los Juegos y compartieron un abrazo casi eterno al final de la competencia. Por eso, presentamos tres conclusiones de la participación peruana en macha atlética:

Kimberly García en los Juegos Olímpicos 2024.

La performance de Kimberly

Para nadie es un secreto que Kimberly García no estuvo en su mejor día. Por sus antecedentes (bicampeona mundial y con un mejor tiempo de 1:26:41), se esperaba que pueda subirse al podio en París 2024. No obstante, queda demostrado que en estos Juegos todo puede pasar y las condiciones externas terminan afectando a los deportistas. De hecho, a Kimi se le pudo ver agotada por el calor intenso de la capital francesa. El sol se hizo sentir durante el recorrido y eso, evidentemente, terminó pasando factura a nuestra compatriota. Su frustración fue evidente y no quiso declarar después de la carrera.

En la prueba de marcha atlética femenina 20 km. Evelyn Inga se ubicó en el puesto 8 con un tiempo de 1.28.16, Mary Luz Andía terminó en la posición 11 con un tiempo de 1.29.24 y Kimberly García en el puesto 16 con un tiempo de 1.30.10. pic.twitter.com/krf5xx2Hjn — Team Perú Oficial (@copteamperu) August 1, 2024

La emoción de Evelyn

Quizá la otra cara de la moneda fue Evelyn Inga, quien hizo una excelente presentación al finalizar en el octavo lugar de la prueba con un tiempo de 1:28:16. Fue la peruana mejor ubicada y recibió el diploma olímpico por haber finalizar en esa posición. La emoción de nuestra atleta contagió a quienes la vimos dejarlo todo durante el recorrido. Anteriormente, se había planteado como objetivo finalizar dentro de las 10 mejores del mundo y pudo lograrlo. La alegría que desbordaba estaba totalmente justificada.

La resiliencia de Mary Luz

Mary Luz Andía fue otra de las protagonistas del día en marcha atlética. Ella finalizó en el duodécimo lugar con un tiempo de 1:29:24 y se enfrascó en un abrazo con Evelyn tras cruzar la meta. Más allá de la posición, para ellas es un premio haber competido contras las mejores del mundo. Recordemos que tuvo un problema de depresión que pudo superar, vino a París para dejarlo todo y lo cumplió. Su desempeño estuvo por encima del esperado.

En general, aunque Kimberly no haya podido lograr una medalla, la actuación del equipo femenino de marcha atlética es digno para sentirse orgulloso. Nada que reprochar cuando se corre con el corazón.









