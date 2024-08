Uno de los atletas peruanos en competir este jueves 8 de agosto en París 2024 fue María Alejandra Bramont-Arias. Nuestra representante del Team Perú finalizó en el puesto 21 de la prueba de natación de aguas abiertas de 10 km, llevada a cabo en el río Senna, y analizó cómo fue su participación en la competencia.

“No estoy para nada satisfecha, me esperaba una mejor carrera, pero sé que ha sido una de las más difíciles que he competido. Creo que la corriente me jugó mucho en contra. Hay que seguir y ya está”, expresó.

María Alejandra también adelantó que, pese al resultado, no será su última vez en los Juegos Olímpicos. “En estos últimos días el apoyo ha sido muy fuerte, muy grande hacia mí, agradecerles un montón. Son mis primeros Juegos Olímpicos. Es un inicio, tal vez no tan bueno con el resultado, pero creo que no va a ser el final”.

Por último, pidió apoyar a los deportistas peruanos que todavía están en competencia en París 2024. “El ambiente peruano en la villa muy bueno. El apoyo siempre ha estado desde el primer día que llegué. Los deportistas, por más que estemos lejos de Perú, se han sentido como en casa. A seguir alentando a todos los peruanos porque en estos Juegos seguimos haciendo historia con los cuartos puestos, ayer la medalla, así que muy contentos”.





