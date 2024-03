Sol Aguirre apenas tiene 20 años pero en su historial deportivo ya tiene muchos objetivos cumplidos. Aunque no se da por servida, va por más. Este año logró el quinto lugar en el Mundial ISA de surf, con lo que clasificó a los Juegos Olímpicos París 2024. Además, se emociona al saber que tendremos los Juegos Panamericanos Lima 2027 y sueña también ser parte de ese evento.

¿Qué sensaciones de lo vivido en Puerto Rico?

¡Wow! Son sentimientos increíbles. Regreso con muy buena energía de que lo logré, de que cumplí. Que regreso con las metas cumplidas. Contenta y feliz de volver a casa con estos logros para mi país.

¿Mucha presión por jugarse los cupos olímpicos?

La verdad que traté de no pensar en el cupo olímpico porque sabía que podía jugarme en contra. Estaba enfocada en vivir la experiencia del mundial y en tratar de avanzar, de llegar a la final, que de por sí se iba a llegar el cupo. Cuando clasifiqué fue un sentimiento menos de tensión en mí. Me sentí más aliviada pero también sentí que todavía no había cumplido todo el trabajo. Desde pequeña siempre he querido llegar a la final de un Mundial ISA y sabía que esta era la oportunidad. Estaba satisfecha por el cupo, pero que faltaba cumplir uno más.

Estuviste cerca de la final... pero eso no quita el objetivo de París

Creo que gané muchas cosas y no por quedar quinta se arruinó todo. Quedar quinta en ese nivel en un mundial que es super adrenalina, tensión y presión, ya para mi es sumamente grande. Obviamente de estar en el Main Draw y perder dos heats fue como un bajón, pero después de me pasó y estuve feliz de cumplir los objetivos, de estar cerca de la final y clasificar a los Juegos.

Y en un Mundial con tanto nivel

Había un nivel muy alto. Es de los mundiales con más nivel en la historia y tener todo eso en la mesa: el título, cupo olímpico, cupo extra es mucho. Tener así un quinto puesto es valioso y lo reconozco un montón.

El equipo peruano de surf con los tres clasificados a París: Lucca, Alonso y Sol. (Foto: ISA)

Gran inicio de año luego de todo lo que viviste a fines del 2023, con lesiones y bajones

Totalmente, todo pasa por algo y lo voy a seguir diciendo. A fin de año fue como wow, no entiendo por qué está pasando este tipo de cosas, por todo lo que me estoy esforzando e intentando hacer. Pero recordé que no debo presionarme tanto y no ser tan dura conmigo misma. Enfocarme en lo positivo y no tratar de insistir tanto cuando las cosas te dicen que no, porque hay que entender el mensaje. El año pasado me dio un mensaje grande de entrenar todo de buena gana y después vienen las recompensas. Después de sufrir tanto pude ver el arco iris de toda la lluvia. Todas esas lecciones las aprendí y no las rechacé, solo la abrecé y pude entender todo. No me rendí, seguí luchando y este año las cosas van bien.

Y tu que eres muy emocional

Es un trabajazo y mucha gente no lo ve, no lo sufre conmigo. Solo la competidora y la gente super cercana puede entender lo que pasamos. En una final todos corren bien, todos tienen buen equipo, todos tienen buenas tablas, todos buscan las mejores estrategias. Lo que sobresale es la mente y las emociones y creo que las he manejado super bien. No es malo ser emocional porque para mí es parte del ser humano. Yo lloro un montón para soltar un poco las emociones porque soy una persona que las aguanta mucho y todas las cosas que siente al competir las absorbo. De alguna forma me juega una buena pasada porque en el mar me motiva, pero te puede jugar en contra por eso es importante tener control de las emociones, pero sin juzgarte porque tienes todo el derecho de botar tus emociones.

Sol en lágrimas cuando recibió su ticket para París. (Foto: ISA)

¿Y en qué pensaste cuando dijiste que entrabas al mar pensando en ‘matar a tus rivales pero amablemente’?

[Risas] Creo que hay que ir con la mejor intención de dejar todo de ti y querer matar a todas porque si no tienes esa mentalidad, las otras te matan a ti. Estas en este juego con muchas cosas por las cuales luchar: la clasificación, el título. Hay que tener esa mentalidad, pero trato de recordar que tampoco es vida y muerte. Hay presiones, pero no sobrepasar el límite y no dejar de ser esa persona humilde. Lo que dije fue algo de “kindly”, como que matar por amor [risas]. Con amabilidad. Es parte de lo que pasa, es una guerra, pero afuera es dar el ejemplo.

Hace pocos decías que la Sol niña no podía creer todo lo logrado...

No lo podría creer por todo lo que he pasado, viniendo de abajo, nunca siendo favorita. Pero ahora si lo creo. La yo pequeña que empezó esta carrera estaría super orgullosa de lo que ahora soy. Hay que reconocer todo eso y nunca hay que dejar de luchar por el sueño, creer que algo bueno va a venir.

¿Ahora si te sientes favorita?

No sé, no me gusta decir eso. Siempre me ha gustado ir perfil bajo, pero sí creería que por lo que creo que de mi es que soy una oponente fuerte, que puedo dar bastante, que puede dar buenos resultados en las Olimpiadas. Por ahora esa es mi meta, conseguir una medalla olímpica, pero disfrutando el proceso y la experiencia, sin dejar pasar que es una oportunidad en la que puedo lograr grandes cosas.

Impacta mucho el grupo formado con los chicos y que la familia los apoye

Es algo super clave porque cuando ganas también ganan los demás, los que te rodean. Tiene que ser algo que te de paz, que te motive. Nuestro equipo es super unido y eso hace que tengamos resultados como ser campeones mundiales como el año pasado. Cada uno es pieza clave y nuestra familia también que viaja lejos. Todo suma.

¿Cuál sientes que fue tu punto de quiebre en tu carrera?

Mi punto de quiebre fue cuando perdí en el Panamericano haciendo una interferencia. Me costó superar, me dolió. Me hizo entender y aprender. Ese fue el punto de quiebre que me hizo crecer y darme cuenta de que soy capaz de seguir. Ese fue un año de muchos cambios.

¿Y qué piensas de tener a Lucca como pareja?

Suma un montón. Estoy agradecida con todo el apoyo y amor que me da como persona y deportista. Tenerlo como enamorado, como amigo e inspiración es increíble. Me apoya un montón tener una persona como él a tu lado, que siempre quiere lo mejor para ti. Es sumamente clave. Es importante que esté en mi vida y estoy agradecida que lo esté. Sabe todo de lo que me pasa dentro y fuera del agua. Me siento super abierta de contarle todo lo que siento y él pueda entenderme.

Junto a Lucca en el Señoritas Pro (Foto: Señoritas Pro)

Ya estuviste en Tehuapo’o, en Tahiti, donde se correrá París

La ISA me invitó por mi buen resultado en El Salvador, que quedé octava. Nos invitaron para vivir la experiencia de las Olimpiadas y fue increíble ir a esa ola. Es clave para saber cómo serán los Juego. Ahora que logré clasificar me siento feliz y tranquila porque ya sé más o menos a lo que iremos.

¿Irán a entrenar allá?

Estamos analizando con el comando técnico en qué momento ir para poder practicar todos como equipo.

Y ahora, ¿cómo tomaste lo de Lima 2027?

Es increíble. No hay nada mejor que competir frente a tu público, frente a tu tierra, tus raíces. Tenemos olas espectaculares y va a ser increíble. Ya lo demostramos en el 2019 con varias medallas.

No pudiste estar en el 2019 ¿Qué te genera poder llegar al 2027?

Para mí sería un honor competir porque siempre quise. No tuve la oportunidad de estar en el 2019 así que me encantaría estar. Por eso esta noticia nos pone muy contentos y emocionados.

Y con tres años por delante, llegarás muy madura

Ya voy a estar más madura, más preparada. Espero estar en el top de mi carrera, porque ahora con 20 años estoy en buen nivel. Con mucha más experiencia creo que podemos buscar una medalla.

--