Los deportistas son admirables, pero los para deportistas son superhéroes. Los Juegos Olímpicos son el paraíso del deporte, pero los Juegos Paralímpicos ahondan mucho más que una actividad deportiva de alto rendimiento. Hablamos de gratos momentos de inspiración, de poder observar un acto o acción que te han dicho que es imposible. Ellos han roto barreras a través del deporte y, día a día, escriben historias de superación, resiliencia, de seguir adelante y de ser un ejemplo de vida sobre todo cuando tienen encima a los ojos del mundo.

Precisamente, este año, la capital francesa albergó, primero, los Juegos Olímpicos y, desde este miércoles 28, los Juegos Paralímpicos, el tercer evento deportivo más grande a nivel mundial en concepto de venta de entradas (solo los JJ.OO. y la Copa del Mundo de la FIFA venden mayor número de boletos). París 2024 promete ser una fiesta y los mejores para deportistas del planeta demostrarán, una vez más, de que nada es imposible durante 12 días de acción en 22 disciplinas para deportivas hasta el 8 de septiembre.

El Comité Organizador de París 2024 ha confirmado la presencia de 4.400 paralímpicos procedentes de 185 comités paralímpicos nacionales, en el que también aparece la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERU), que en esta decimoséptima edición de los Juegos Paralímpicos presenta su delegación más amplía de su historia, confirmando que el movimiento paralímpico en nuestro país está en pleno crecimiento. El Perú contará con 13 representantes, que competirán en ocho disciplinas y con el sueño, seguramente, de subir al podio. Conoce a los superhéroes peruanos rumbo a París 2024.

Para deportista Para deporte Angélica Espinoza Para taekwondo Daniela Campos Para tiro con arco Rodrigo Santillán Para natación Jorge Arcela Tiro para deportivo Pilar Jáuregui Para bádminton Giuliana Poveda Para bádminton Rubí Fernández Para bádminton Dunia Felices Para natación Rosbil Guillén Para atletismo Neri Mamani Para atletismo Niurka Callupe Boccia Israel Hilario Para ciclismo Diego Quispe Para powerlifting

Angélica Espinoza - para taekwondo

Angélica nació con una discapacidad física congénita −sin la extremidad del brazo izquierdo−, pero eso no fue un impedimento para sobresalir y convertirse, actualmente, en el rostro del para deporte peruano. Conoció el Movimiento Paralímpico en Londres 2012 y se propuso formar parte de ese megaevento algún día. El camino hacia el para taekwondo no fue sencillo, pero ese era su destino.

Primero practicó la para natación. Pasó de solo saber flotar a nadar con facilidad con diversas técnicas. Sin embargo, su clase era bastante exigente. Luego, probó con el vóley sentado. No hubo química. En medio de todo, el Comité de Parataekwondo −Delicia Paredes e Yvonne de la Cruz− buscaba en aquel 2017 deportista para competir en Lima 2019 y se toparon con Angélica, a quien invitaron a la escuela de taekwondo. Eso fue amor a primera vista.

La historia de Espinoza parecía haberse proyectado en una plataforma de streaming o en una sala de cine. Estaba predestinada para las artes marciales, para el para taekwondo. Un talento natural que se demuestra en las dos patadas por segundo que puede darle a su rival. Su sueño era estar en los Juegos Paralímpicos. Lo logró en Tokio 2020, donde inclusive, se colgó el oro en su clase y se proclamó como la primera campeona paralímpica en para taekwondo (debut en esta disciplina en los Juegos). La historia de Angélica continúa. Aún tiene páginas por escribir. Hoy, con 26 años, la bicampeona panamericana −oro en los Juegos Paralímpicos Lima 2019 y Santiago 2023− quiere conquistar París 2024.

Daniela Campos - para tiro con arco

Es la grata sorpresa del para deporte peruano. Nació con mielomeningocele, el tipo más grave de espina bífida, la cual afectó su pierna izquierda. Sin embargo, eso no fue una barrera para ella. Se apoyó en el arte para superar ese obstáculo. Desde muy pequeña se involucró con el desarrollo de vestimentas y hoy está por terminar la carrera de diseño de modas con el objetivo de crear prendas que fomenten la inclusión.

A fines del 2021, Campos inició la búsqueda de un nuevo hobby en el deporte adaptado a través de diversas organizaciones privadas sin fines de lucro (bbnb y Paramás). Conoció el surf adaptado, el vóley sentado, pero no conectaba con ninguna de estas disciplinas hasta que se implementó el para tiro con arco en Lima. Los entrenadores la invitaron a participar y esa pieza que le faltaba por completar en su vida encajó a la perfección.

Se apasionó del tiro con arco como sucedió con la moda y en poco más de un año y medio de haberse dedicado al 100% a este deporte ha logrado importantes resultados. Consiguió la medalla de oro en la modalidad Recurvo Open Femenino de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, el cual le dio su clasificación directa a sus primeros Juegos Paralímpicos, no solo de ella, sino para el país al ser la primera arquera paralímpica. Con fortaleza física y mental, Daniela de 25 años, quiere dar el golpe en París 2024. Su historia, la de una diseñadora de modas, con un talento nato en las manos, que se ha trasladado ahora al para tiro con arco, motiva a niños y jóvenes a soñar en grande.

Rodrigo Santillán - para natación

Apoyado por sus padres, su principal motor de motivación para no rendirse ante la polineuropatía sensitivomotora (afección que causa una disminución en la capacidad para moverse o sentir debido a un daño neurológico) la cual les apareció a los dos años, Santillán empezó la práctica de la natación como un pasatiempo a los 13 años sin saber que un año después empezaría a escribir una mágica historia en la para natación peruana.

Rodrigo tenía un potencial escondido en el agua y ni su juventud podía frenar que ese talento pueda mostrarse, primero ante el Perú y luego ante el mundo. Con solo 14 años compitió en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 y conquistó la medalla de bronce en 100 metros espalda S2. La presencia de Santillán no se debía a un tema casual para el megaevento realizado en nuestro país, se empezaba a forjar un camino profesional con esa actuación en el Centro Acuático de la Videna.

Un año después, acudió a sus primeros Juegos Paralímpicos. El para atleta más joven del Team Perú no desentonó. No se colgó una medalla, pero accedió a la final y se ganó un diploma paralímpico (top 8). Su rendimiento estaba en ascenso y prueba de ello fueron los Parapanamericanos Santiago 2023, en el que cosechó tres preseas de bronce (100 metros espalda S2, 100 metros libre S2 y 200m Libre S2). Ahora, con 19 años, competirá en su segundos Juegos. Arriba a París 2024 con mayor experiencia y con el deseo de que ese inalcanzable camino en la para natación tenga una recompensa mayor.

Jorge Arcela - tiro para deportivo

Sobrevivir a nueve balas parece una historia de Hollywood. Sin embargo, eso vivió Arcela, un exagente de la policía tras una emboscada en Trujillo, en el 2014. Uno de esos impactos se quedó en la médula espinal, lo que provocó una paraplejia. Después de tres años de rehabilitación, inclusive fuera del país (Cuba), Jorge encontró en el deporte una segunda oportunidad.

Probó con el básquet en silla de ruedas y con la para natación, pero los golpes sufridos en el atentado no le permitían desarrollar estas disciplinas. Hasta que llegó al para tiro deportivo, una disciplina con la que estaba más familiarizada. Tenía una relación con el rifle, armamento con el que destacó en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 con una plata en 10m Aire Tendido Mixto. Vivió algo similar en Santiago 2023, ahora con una plata en 10m Aire de Pie Mixto y con un bronce en 10m Aire Tendido Mixto. No obstante, aquellas actuaciones aún no le daban el pase a sus primeros Juegos Paralímpicos.

Como buen ayacuchano, representante del patriotismo y la resiliencia, Arcela no se derrumbó y, en abril pasado, se ganó uno de los tres boletos a París 2024 que otorgó la Copa del Mundo de la India. El actual récord de las Américas en su modalidad, de 35 años y estudiante de la carrera de psicología, se ganó a pulso ser el primer para tirador paralímpico del Perú y ya tiene en su mira el podio francés.

Pilar Jáuregui – Para bádminton

La otra carta a medalla de Perú en París 2024. Considera, inclusive, como la para deportista de mayor y mejor rendimiento en los últimos años. Empezó su carrera en los Juegos Parapanamericanos Toronto 2015, pero como parte del equipo de básquet en silla de ruedas. Luego tuvo un breve paso en el tenis con silla de ruedas, pero al final encontró en el para bádminton su disciplina a brillar ante el mundo.

Jáuregui afrontó una lesión congénita a los 10 años que primero la llevó a utilizar un bastón, luego muletas hasta que finalmente una silla de ruedas. Su familia, sus padres, fueron pieza vital en su desarrollo no solo como para deportista, sino como símbolo de superación y esperanza, también de habilidad y tenacidad. Ganó el oro en singles WS WH2 de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 y clasificó a sus primeros Juegos Paralímpicos en Tokio 2020. Ahí, Pilar entendió que su preparación tenía que cambiar si anhelaba un podio paralímpico. Y así sucedió.

En el 2022, en la capital japonesa, se proclamó campeona mundial de para bádminton. El año pasado, en Santiago 2023, revalidó su oro en singles, siendo bicampeona panamericana. Eso no es todo, pues en dobles femenino WS WH2 también se llevó el disco dorado junto a Jaquelin Burgos. Y la cereza del pastel fue ser elegida Mejor Para Atleta del Año por parte de la Federación Mundial de Bádminton. Con esos galardones se presenta en los Juegos Paralímpicos París 2024, donde el objetivo es el podio.

Giuliana Poveda – para bádminton

Es la para badmintonista peruana más laureada de la historia. Posee tres laureles deportivos que la respaldan por la medalla de oro en singles (edición 2019 y 2022) y en dobles femenino del Mundial de Para Bádminton, en la clase WS SH6 (talla baja). A eso se suma el título parapanamericano en los Juegos Santiago 2023 y una serie de torneos internacionales donde demostró ser la mejor.

La inspiración de Giuliana, de 22 años, es su mamá, quien la llevó hace ocho años hasta el para bádminton. No obstante, la para deportista recuerda a diario a su padre, a quien perdió cuando tenía 11 años y quien siempre le repetía que iba a ser grande. Parece que ya conocía su destino, el de ser una multicampeona, aunque para ella, como siempre lo dice, más allá del reconocimiento por su talento en la raqueta y la pluma, le enorgullece ser un ejemplo de vida.

La historia de la estudiante de la Especialidad de Comunicación Audiovisual en la PUCP y número dos del ranking mundial en su modalidad seguirá su curso en sus primeros Juegos Paralímpicos, donde es otra carta a medalla del Team Perú. Su sueño es realizar un cortometraje sobre la vida de las personas con discapacidad y podría hacerlo con una medalla paralímpica en el pecho.

Rubí Fernández – para bádminton

Con 22 años es otro de los mejores exponentes que tiene el deporte de la raqueta y la pluma a nivel nacional. Es la actual número doce del mundo en la modalidad WS SH6 (talla baja) y la Federación Mundial de Bádminton, a través de su comisión bipartita, reconoció su perseverancia y talento brindándole un cupo en los Juegos Paralímpicos París 2024.

El espíritu inquebrantable de Fernández se ha forjado a través de su familia, su principal soporte para salir adelante en una sociedad donde no se sentía valorada y en el que ahora se siente admirada por sus actuaciones deportivas. Ha ganado la medalla de oro en el Mundial de Parabádminton Japón 2022 −en dobles junto a Giuliana Poveda− y dos discos de bronce −singles y dobles mixtos− en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.

El rendimiento de Rubí, quien ostenta un Laurel Deportivo, está en pleno ascenso y espera que ese buen momento se refleje en la capital francesa cuando le toque enfrentar a las mejores del planeta.

Dunia Felices – para natación

Nunca practicó deporte de alto rendimiento, pero tenía una relación de pasatiempo con la bicicleta y paseaba por los alrededores de su hogar, cerca de la Videna, que más adelante sería su nueva casa. Pero a los 15 años tuvo que dejar de hacerlo, pues tras ser diagnosticada con reumatismo juvenil y vasculitis sistémica, le amputaron las manos y los pies. Se olvidó de la bicicleta y se dedicó de lleno en el arte.

Sin saberlo, su vínculo con el deporte siempre estuvo ahí, escondido. Hasta que, en el 2016, mientras realizaba esculturas y buscaba referencias para su próximo proyecto, se topó con el fotógrafo estadounidense Michael Stokes, quien trabajaba con veteranos de guerra, casi todos amputados y convertidos en para deportistas. Ahí, Felices entendió que tenía una nueva oportunidad en la vida ya no con la bicicleta, sino con la para natación, como muchos exponentes de Stokes.

Se inició en enero del 2017 en la piscina y en agosto ya estaba compitiendo a nivel internacional en el Open de Medellín, donde logró una medalla de plata en 50m estilo mariposa S5. Dos años después se estrenó en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, donde logró bronce en la misma categoría. Clasificó a sus primeros Juegos Paralímpicos, pero antes de asistir a Tokio 2020, Dunia forjó Paramás, una ONG en el que se le orienta a personas con discapacidad a practicar deporte.

Felices, de 35 años, estará en sus segundos Juegos Paralímpicos. No obstante, más allá de su actuación en París 2024, la ayacuchana se ha convertido en la principal embajadora del para deporte peruano no solo por ser una para deportista de alto rendimiento sino también por su labor social, el de incentivar a personas con discapacidad a encontrar un nuevo reto a través del deporte adaptado.

Rosbil Guillén – para atletismo

A los 18 años perdió la visión en una mina en Huancavelica y lo que parecía ser una vida llena de arrepentimiento y depresión se convirtió en una nueva oportunidad. Cinco años después, llegó al deporte incentivado por sus amigos tras sufrir de sobrepeso. Se trasladó a Lima y con el apoyo de la ONG “Yo Soy Tus Ojos”, encontró su camino en el fondismo.

Hoy, Guillén radica en Huancayo, en la sede donde entrenan los mejores corredores de fondo del país, pues él es considerado uno de los mejores exponentes no solo del para atletismo, sino del atletismo. Fue medallista de oro en los Parapanamericanos Lima 2019 en 1500m masculino, clase T11. Accedió a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 y logró una diploma paralímpica al ser quinto en los 5000m.

Ahora va por su revancha en los Juegos Paralímpicos París 2024, donde no solo competirá en los 5000m, sino también en la prueba de maratón. La ‘Maravilla’, como se le conoce a Rosbil, llega a la fiesta multideportiva con dos medallas de plata en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. Guillén volverá a la pista a demostrar su perseverancia y potencia en busca de un podio.

Neri Mamani – Para atletismo

La gran revelación del para atletismo nacional. En solo un año en el alto rendimiento ha conseguido marcas importantes en la prueba de 1.500m, clase T11 (discapacidad visual). La fondista cusqueña, estudiante de derecho, decidió en junio del año dedicar gran parte de su vida al para atletismo y automáticamente se apoderó del récord nacional de su distancia.

Sin embargo, la primera prueba de fuego a nivel internacional de Mamani ha sido en mayo pasado, cuando arañó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Para Atletismo, que se llevó a cabo en Kobe, Japón. Esa actuación, la de pelear de igual a igual con las mejores del mundo, que llevan años de entrenamiento profesional, despertó el interés de la World Para Athletics, que decidió brindarle un cupo para sus primeros Juegos Paralímpicos por high performance (alto rendimiento).

Neri se volverá a topar con el podio del Mundial de Japón en el Stade de France y afina detalles en su preparación para dar el golpe en París 2024. No obstante, ella ya es un ejemplo de superación por su esfuerzo y dedicación, pues en solo un año ya es considerada como una de las mejores para atletas del planeta.

Niurka Callupe – Boccia

Es la principal exponente de la boccia, un deporte que busca mayor visibilidad en nuestro país y donde los para deportistas deben ser precisos y estratégicos. Ella compite en la clase BC3, debido a la atrofia muscular espinal (se moviliza en una silla motor) que la acompaña desde su nacimiento. No obstante, aquella discapacidad no fue un obstáculo para ella y un ejemplo es el ser la primera campeona mundial de boccia del Perú.

Niurka se llevó el oro del Mundial de Boccia de Brasil 2023 e hizo eco a su fuerza y determinación, la cual forjó también gracias al respaldo de su familia. En los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 se colgó la medalla de bronce y este año, revalidó su título mundialista, también en territorio brasileño. Ello le llevó a escalar hasta el tercer lugar del ranking del World Boccia en su clase y así, el mayor ente de este deporte, le brindó su pasaporte para los Juegos Paralímpicos París 2024, donde por primera vez el Perú cuenta con un representante en boccia.

Israel Hilario – Para ciclismo

El para deportista más experimentado de la delegación nacional. Hilario perdió a los 17 años la pierna izquierda al ser arrollado por un camión en Huánuco, pero eso no le quitó el sueño de destacar en el deporte, en el para ciclismo, en el que cuenta con dos títulos mundiales, manteniendo desde hace más de siete años una regularidad en el más alto nivel. Ello se ha reflejado en su clasificación a París 2024, otorgada por la ANPPERU tras recibir un cupo paralímpico de parte de la Unión Ciclista Internacional.

Hilario competirá en sus terceros Juegos Paralímpicos -en la clase C3 para la contrarreloj y C1-C3 en la prueba de ruta- de forma consecutiva tras Río 2016 y Tokio 2020. Todavía no tiene en mente el retiro, pero es consciente de que en la capital francesa podría estar cerrando su historia paralímpica en el para ciclismo. Por ello, Israel se ha venido preparado a un nivel muy alto en Europa en busca de ser la sorpresa en sus pruebas.

Diego Quispe – Para powerlifting

La fuerza de voluntad, su disciplina y el talento son los principales atributos de Quispe, quien compite desde el 2018 en el para powerlifting de talla baja. El rendimiento de Diego está en acenso. Precisamente, debido a esas actuaciones interncionales la World Para Powerlifting le entregó un pasaporte de participación a París 2024 a la ANPPERU, que decidió cederla a Quispe. Lo curioso e inclusive admirable, es que Quispe también practica el fútbol de talla baja e integra la selección peruana de esta modalidad.

La acondroplasia que le fue detectada a los 6 años no ha sido un obstáculo para este gran deportista, medallista de bronce en el último Campeonato Mundial de Talla Baja Argentina 2023, y que ahora estará en sus primeros Juegos Paralímpicos para seguir ampliando su leyenda en el para deporte. Diego se presentará en la división -59 kg y más allá de lo que pueda suceder en París 2024, él ya es un ganador, un emblema de dos disciplinas deportivas por su trabajo y dedicación. En algún momento de su vida quería ser visto como una persona común, pero es difícil que lo hagan, porque realmente, es extraordinario.