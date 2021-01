Conforme a los criterios de Saber más

Lo sucedido el miércoles 06 de enero en Estados Unidos no ha sido ajeno a la NBA. Los jugadores de la mejor liga de baloncesto del mundo han expresado su desacuerdo con lo ocurrido en el Capitolio, en Washington. Si bien no hubo boicot de partidos, equipos como Celtics, Heat, Suns o Raptors mostraron mensajes alusivos a lo que consideraron un abuso total en contra de los ciudadanos norteamericanos. Del mismo modo, estrellas como Paul George o Chris Paul también expresaron su repudio ante los desmanes.

Pude acceder a la conferencia de prensa de Los Angeles Clippers tras el triunfo por 108-101 frente a Warriors. Luego de las preguntas de los medios norteamericanos, la encargada de prensa me dio paso para realizarse una consulta al All Star Paul George. Le hice la siguiente interrogante: “PG, con un contexto nacional tan complicado, ¿qué tan difícil fue concentrarte para el partido frente a Warriors?”.

La estrella del “hermano menor” de Los Angeles afirmó lo siguiente: “Es nuestra profesión, tienes que concentrarte y jugar. Fue difícil porque se mezclaron emociones, los pensamientos estaban en otro lado, pero tuvimos que hacerlo. Cuando pisas el estadio cambias el chip, te concentras en el partido y buscas jugar de la mejor forma. Tuve conversaciones con amigos cercanos sobre lo que sucedió (en el Capitolio), pero cuando entré al estadio me enfoqué en lo que tenía que hacer para vencer a Warriors”.

Por último, el ex Pacers acotó: “Fue difícil (jugar) porque buscamos alzar la voz de protesta, queremos usar esta plataforma e influir en la gente y estar con ellos. Pero somos profesionales y tuvimos que jugar de la mejor forma”.





Chris Paul también rechazó lo sucedido en el Capitolio

También pude acceder a la conferencia de Phoenix Suns tras la victoria frente a Toronto Raptors. El veterano Chris Paul respondió sobre lo sucedido en el Capitolio y lo que significó para ellos. Asimismo, indicó que fue complicado concentrarse para jugar con tantos pensamientos sobre los desmanes en la cabeza.

El ex OKC Thunder dijo lo siguiente: “Tuvimos que jugar, es nuestro trabajo. Cuando entramos a la cancha nos dimos cuenta que todo lo que pasaba a nuestro alrededor ya no servía, debíamos concentrarnos en el partido. Sin embargo, la vida real nos sobrepasa, son cosas cotidianas y no solo nos afecta a nosotros, ha dejado compungido a todos los ciudadanos. Fue duro, porque yo siempre digo: cuando jugamos, nadie abandona el estadio con la camiseta puesta, al menos cuando yo lo hago, lo hago como una persona negra. Y es así, tendremos que encontrar formas para trabajar juntos y erradicar esto”.





Lo sucedido en el Capitolio, con los simpatizantes de Donald Trump ingresando para ocasionar un caos, fue condenado por los equipos y jugadores de la NBA. Doc Rivers, entrenador de 76ers, afirmó que de “haber sido gente negra, hubiese sido mucho peor en cuanto a las pérdidas humanas”. Asimismo, Heat y Celtics obligaron a la liga a publicar un comunicado en redes sociales repudiando lo sucedido. Lo mismo ocurrió con Bucks, Suns y Raptors. Si bien no se espera que algún partido se cancele, los involucrados en la NBA han demostrado su postura en contra de lo sucedido en la tarde del miércoles 06 de enero.

