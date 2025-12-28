El partido entre los New Orleans Pelicans y los Phoenix Suns generó polémica por la brutal pelea que protagonizaron José Alvarado y Mark Williams, cuya diferencia de estatura es de 33 centímetros. El hecho ha desatado polémica y distintas reacciones de los fanáticos de la NBA en redes sociales.

Todo ocurrió poco antes del final del tercer cuarto en el Smoothie King Centar, cuando Willliams (pivot de los Suns de 2,16 metros) empujó a Alvarado (base de los Pelicans de 1,83 metros) tras una jugada friccionada. La protesta de este último ante los árbitros terminó en empujones y puñetazos en el centro de la cancha.

A pesar de la notable diferencia de estatura, la situación escaló en cuestió de segundos. La pelea forzó la intervención de los compañeros y del personal de seguridad para evitar que el enfrentamiento llegara a mayores. Los árbitros decidieron expulsar a ambos por conducta antideportiva.

En cuanto al partido, los Suns se quedaron con la victoria por 123 a 114. Devin Booker lideró a su equipo con 20 puntos, mientras que en los Pellicans destacaron Trey Murphy II y Zion Williamson con 24 y 22 puntos, respectivamente.

Sobre la pelea, la NBA está próxima a pronunciarse. Se espera que la liga evalúe posibles multas o suspensiones por el altercado.