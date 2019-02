"No es una pelota y no se juega con los pies", ironizó Ronaldo sobre fútbol americano previo al Super Bowl

Hoy desde las 6:30 p.m. (hora peruana EN VIVO EN DIRECTO Y ONLINE vía FoxSports), se llevará a cabo el Super Bowl 2019. Este gran evento que tendrá el duelo entre Patriots vs. Rams por la final de la NFL desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más grandes. Así como tiene una inmensa cantidad de hinchas, también hay persona que no saben nada de este deporte. Parece que Ronaldo es uno de ellos.

El astro brasileño publicó en sus redes sociales una foto agarrando un balón de fútbol americano. Hasta ahí no hay ningún problema, lo anecdótico fue la leyenda de la imagen.

► Patriots vs. Rams: Tom Brady, el quarterback que lucha contra el tiempo



► New England Patriots: historia de la franquicia, Super Bowls, roster y todo sobre los Pats



"Alguien me puede explicar por qué llaman a este deporte fútbol, ​​si esto no es una pelota y no se juega con los pies", fue el mensaje del brasileño Ronaldo.