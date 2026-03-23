Por Diego Velásquez

El luchador mexicano Penta Zero Miedo se convirtió en el nuevo Campeón Intercontinental de la WWE tras derrotar a Dominik Mysterio, en el episodio de Raw del pasado 2 de marzo. El originario de Ecatepec conquistó su primer título desde su llegada a la compañía estadounidense, en 2025, hito que resalta la lucha libre mexicana y consolida su ascenso como una de las principales figuras latinas de la empresa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista