El luchador mexicano Penta Zero Miedo se convirtió en el nuevo Campeón Intercontinental de la WWE tras derrotar a Dominik Mysterio, en el episodio de Raw del pasado 2 de marzo. El originario de Ecatepec conquistó su primer título desde su llegada a la compañía estadounidense, en 2025, hito que resalta la lucha libre mexicana y consolida su ascenso como una de las principales figuras latinas de la empresa.

El enmascarado, quien debutó en este mundo en el 2007, destacó en compañías como Triple A, Lucha Underground, CMLL (Consejo Mundial de Lucha Libre), Impact Wrestling, Ring of Honor y AEW, siendo esta su última estancia antes de llegar a WWE.

Primero, felicitarte por conseguir el Campeonato Intercontinental. Este título que lo ha llevado leyendas como Shawn Michaels, John Cena, Eddie Guerrero y Rey Misterio, ¿qué significa para ti?

Muchas gracias por la felicitación y muy contento, ¿no? Al final del día se sigue consumando lo que yo vengo pregonando de hace mucho tiempo, el no rendirte, el seguir luchando por tus sueños; el transmitir este mensaje no sólo para Estados Unidos, sino para toda Latinoamérica. Es el resultado de lo que he venido trabajando hace más de 20 años. Es el primer reconocimiento hacia mí mismo, de hacia donde quiero llegar, porque a mí me gustaría estar encabezando un WrestleMania. Sé que me falta mucho, estoy trabajando muy duro para conseguirlo. El tener este título me hace el primer nacido en México en haberlo ganado y el mejor mexicano que lo haya defendido a lo largo de la historia. También me encantaría regresar a Perú, pero con el Intercontinental Championship, poder llevar este hermoso campeonato hasta allá.

Foto: Cortesía WWE. / WWE

Ahora como campeón intercontinental, ¿tu siguiente reto sería el título de peso completo?

Me enfoco en el presente, no puedo tratar de agarrar algo que está en el futuro porque no podría agarrar mi presente, que es este hermoso título. Estoy esperando a cualquier rival que pueda retarme, no tengo ningún problema. Si Dominik Mysterio está dispuesto a una revancha, se la daré. Para eso son los campeonatos: para darle más brillo y prestigio tras cada batalla.

En la actualidad, con campeones como tú y Stephanie Vaquer, ¿hay más espacios y oportunidades para los luchadores latinos?

Creo que siempre lo ha habido, sólo que hoy estamos viviendo una nueva era y me ha tocado estar en esta actualidad. De alguna manera, otros mexicanos pavimentaron este hermoso camino como Rey Misterio, Eddie Guerrero, Psicosis, entre otros (este último le regaló sus primeros guantes como luchador).

¿Consideras que la adquisición de AAA por parte de WWE fue clave para la lucha mexicana y para los latinos?

Para los luchadores, en general, es un camino que se construyó desde Latinoamérica y específicamente en México, que es donde está concentrándose todo hacia la WWE. Esta oportunidad no es sólo para el público, es para todos los luchadores mexicanos que tienen la misma oportunidad de demostrar lo que saben hacer. Cuando entras por primera vez a Estados Unidos, mucha gente cree que es muy fácil, pero es el público americano que tiene que digerir lo que tú haces, deben entender que eres alguien diferente a los miles de luchadores que hay. Es un proceso. A mí me costó 20 años llegar a la mejor empresa del mundo y hoy, que lo logré, no pienso rendirme. Quiero dejar un gran legado.

Foto: Cortesía WWE / WWE

¿Qué se necesita y qué falta para desarrollar más lucha libre en países como Perú?

Esa es una muy buena pregunta. La vez que fui a Perú en el 2017, que luchamos contra los Hardy Boys, la afición era muy similar a la mexicana y el talento que existe ahí, yo lo percibí. Existe mucho talento, tienen mucha hambre de triunfo, tienen muchas ganas y hay herramientas para llevarlas a cabo. En este deporte nunca acabas de aprender y no sé si por ahí sea quizá la falla que exista en Perú, que no hay personas específicas para enseñar el estilo americano, el híbrido, el japonés. Hoy en día, tenemos una nutrida y hermosa variedad de estilos. Mi gente de Perú, aquí estoy, si gustan les voy a dar ‘camp’ y compartir lo que he aprendido.

Penta y la presea del Campeonato Intercontinental de WWE. Foto: Cortesía WWE.

¿Qué mensaje le tienes a los luchadores de origen latino y a los fans que han visto este éxito tuyo?

Que no hay varita mágica, no hay nada que no esté dentro de cada uno de nosotros. Eso lo tenemos que entender, porque normalmente los seres humanos estamos acostumbrados a siempre culpar hacia afuera. Siempre me he preocupado por lo de adentro y estoy corrigiendo constantemente. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer eso, los resultados se empiezan a modificar, ya que estás arrancando el problema de raíz, poniendo atención a lo que perdiste y mejorando.

Antes de terminar la conversación, Penta dedicó unas palabras al público peruano.

Yo encantado de regresar. Un saludo a toda mi gente de Perú, les mando un fuerte abrazo. Sé que Perú se identifica conmigo y de verdad, espero que sea pronto, el día que la WWE vuelva para allá y así llevarles este hermoso campeonato. Esto no es sólo de Penta, sino también de toda esa gente que creyó en mí y me sigue apoyando. No importa el país que sea, esto es de ustedes también.