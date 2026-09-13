Por Redacción EC

Pepe Selem tiene 61 años y todavía encuentra una manera de hacer que los demás parezcan livianos. Su entrenamiento no siempre termina con una barra cargada de discos. A veces empieza con algo mucho más grande: un camión. El atleta peruano arrastra vehículos como parte de su preparación para los próximos desafíos internacionales de powerlifting, una disciplina en la que lleva décadas construyendo una historia a fuerza de entrenamiento, disciplina y marcas.

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