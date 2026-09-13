Pepe Selem tiene 61 años y todavía encuentra una manera de hacer que los demás parezcan livianos. Su entrenamiento no siempre termina con una barra cargada de discos. A veces empieza con algo mucho más grande: un camión. El atleta peruano arrastra vehículos como parte de su preparación para los próximos desafíos internacionales de powerlifting, una disciplina en la que lleva décadas construyendo una historia a fuerza de entrenamiento, disciplina y marcas.

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Este 26 de septiembre competirá en el Campeonato Sudamericano de Powerlifting, en Chile, en la categoría de hasta 93 kilos. Un mes después viajará a Nevada, Estados Unidos, para disputar el Campeonato Mundial, programado del 14 al 26 de octubre. Son dos escenarios internacionales en los que Selem volverá a medirse con algunos de los mejores exponentes de su categoría y en los que buscará seguir extendiendo una carrera que empezó mucho antes de que imaginara competir al máximo nivel.

Su relación con las pesas comenzó en la juventud, cuando también practicaba ballet. Pero fue a los 35 años cuando decidió orientar su entrenamiento hacia el desarrollo de la fuerza. Desde entonces, convirtió esa búsqueda en una forma de vida. Ganó campeonatos nacionales e internacionales y llegó a consagrarse campeón iberoamericano de Powerlifting, título que le abrió las puertas de competencias fuera del país.

“Gané muchos campeonatos nacionales e internacionales, fui considerado entre los más fuertes, pero siempre sentía que algo me faltaba y no sabía cómo llenarlo hasta que conocí al entrenador de entrenadores que me hizo un campeón dentro y fuera de las competencias. Su nombre es Jesús”, cuenta Selem.

Pepe Selem y la demostración de fuerza: doblar una vara de acero con la boca.

A los 61 años, su preparación tiene una particularidad que difícilmente pasa inadvertida. Selem entrena arrastrando camiones, una exigencia que combina fuerza, potencia y resistencia y que se ha convertido también en una de las imágenes más reconocibles de su preparación. El desafío ahora es llevar ese trabajo a la plataforma de competencia y demostrar que el paso del tiempo no ha reducido su ambición.

El deporte como medio

Su historia, además, dejó de estar vinculada exclusivamente al deporte. En los últimos años comenzó a ofrecer charlas motivacionales en las que habla de disciplina, fe, espiritualidad y valores familiares. Su experiencia deportiva se convirtió así en una herramienta para hablar de algo que considera todavía más importante: la capacidad de mantenerse en pie cuando aparecen las dificultades.

“La verdadera fuerza no solamente está en lo que uno puede levantar. También está en la capacidad de levantarse cada día, superar las dificultades y seguir adelante”, sostiene.

Su figura también trascendió las competencias de fuerza. Selem fue seleccionado entre más de un centenar de participantes de distintos países para formar parte del programa especial “Súper Humanos”, una experiencia que llevó su historia a la televisión y contribuyó a convertirlo en un personaje conocido más allá del circuito del powerlifting.

Antes de viajar a Chile, además, tendrá una cita especial en Lima. Selem participará en el Truckers Day, “Día del Camionero”, que se realizará el 19 y 20 de septiembre en el Arena Monumental, en Ate. Allí volverá a estar cerca de los vehículos que forman parte de su entrenamiento y compartirá una jornada dedicada a los hombres y mujeres que viven del transporte y recorren diariamente las carreteras del país.

Después vendrán Chile y Nevada. Dos competencias, dos oportunidades para volver a poner a prueba su fuerza y una misma idea detrás de cada entrenamiento. Pepe Selem tiene 61 años, pero sigue buscando cuánto más puede levantar, cuánto más puede resistir y hasta dónde puede llegar. A su edad, todavía entrena como si la respuesta estuviera en el siguiente desafío.