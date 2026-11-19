El atletismo mundial recibió un nuevo golpe por un caso de dopaje. La keniana Peres Jepchirchir, vigente campeona del mundo de maratón y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue suspendida por tres años tras detectarse rastros de eritropoyetina (EPO), una sustancia prohibida que estimula la producción de glóbulos rojos.

La sanción fue confirmada este jueves por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU), que también anunció castigos para otros dos corredores kenianos: Veronica Loleo y Ronald Korir.

La atleta Peres Jepchirchir. Foto: EFE/EPA/Tolga Akmen

Jepchirchir, de 33 años, había sido suspendida provisionalmente en octubre, luego de que unos análisis detectaran la presencia de EPO en muestras recogidas antes de su participación en el maratón de Sídney, disputado en agosto. La AIU estableció que su suspensión rige desde el 20 de octubre.

La sanción representa un duro golpe para una de las figuras más destacadas del atletismo de fondo de los últimos años. Jepchirchir construyó una importante trayectoria internacional, con el oro olímpico de Tokio 2020 y el título mundial de maratón como algunos de sus principales logros.

En su palmarés también figura el antiguo récord mundial de media maratón y cuatro victorias en importantes competencias internacionales:

Nueva York: 2021.

Boston: 2022.

Londres: 2024.

Sídney: 2026.

Su suspensión se suma a otros casos que han puesto bajo la lupa al atletismo keniano, reconocido mundialmente por su tradición de grandes fondistas y mediofondistas.

La AIU advierte sobre la lucha contra el dopaje en Kenia

Tras anunciar las nuevas sanciones, Brett Clothier, director ejecutivo de la Unidad de Integridad del Atletismo, reconoció los avances de las autoridades kenianas, aunque advirtió que todavía existen desafíos importantes.

“Las autoridades kenianas han logrado muchos avances en la lucha contra el dopaje en los últimos cinco años, pero estos casos ponen de manifiesto que todavía queda mucho camino por recorrer”, declaró en un comunicado.

“El gobierno keniano es consciente de la situación actual y se comprometió a reforzar la Agencia Keniana Antidopaje y a tomar medidas contra las redes criminales que permiten el dopaje en el país”, añadió.

La atleta Peres Jepchirchir. Foto: EFE/EPA/Tolga Akmen

La situación también adquiere relevancia por el futuro del atletismo africano. En septiembre, Nairobi fue designada como sede del Campeonato Mundial de Atletismo al aire libre de 2029, que será el primero en celebrarse en suelo africano.

El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el polaco Witold Banka, ya había advertido el 6 de octubre que el evento deberá ser ejemplar en materia de lucha contra el dopaje.

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