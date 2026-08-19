¡Perú volvió a subir al podio! La delegación nacional cerró su participación en el Open Panamericano de Judo con una cosecha de cinco medallas: dos de plata y tres de bronce, en un torneo que reunió a 200 deportistas de 39 países en la VIDENA.
¡Perú volvió a subir al podio! La delegación nacional cerró su participación en el Open Panamericano de Judo con una cosecha de cinco medallas: dos de plata y tres de bronce, en un torneo que reunió a 200 deportistas de 39 países en la VIDENA.
Las preseas plateadas fueron para Driulys Rivas (-52 kg) y Alonso Wong (-73 kg). Mientras que Mateo Cóndor (-66 kg), Yuta Galarreta (-90 kg) e Hilary Lam (-57 kg) consiguieron las tres medallas de bronce para el equipo peruano.
Driulys Rivas, la gran figura peruana
Rivas cerró un torneo especial después de haber conseguido también una medalla de bronce en el Grand Prix disputado previamente en Lima. La judoca destacó el nivel de competencia y aseguró que los resultados la motivan a seguir trabajando por su gran objetivo.
“Ha sido una experiencia memorable, sobre todo el Grand Prix que ha sido súper exigente y pude lograr ganar el bronce. Eso me ayuda mucho de cara al futuro, al igual que la medalla de plata en el Open”, señaló.
La deportista también reveló su gran sueño: clasificar a unos Juegos Olímpicos.
“Quiero lograr cumplir mi sueño de clasificar a unos Juegos Olímpicos. Ahora con el aporte de una campeona como sensei Onix (Cortés), nos ayudará mucho para tener más agresividad y malicia para enfrentar los combates”, agregó.
Y dejó un mensaje que refleja su vínculo con el país: “Soy de madre peruana y padre venezolano, escuchar el himno nacional me hace latir con fuerza mi corazón, amo el Perú”.
Alonso Wong volvió al podio
Otro de los protagonistas fue Alonso Wong, quien celebró su regreso al seleccionado nacional con una medalla de plata.
El judoca ya piensa en su próximo desafío y tendrá la oportunidad de reencontrarse con el mismo rival colombiano en los Juegos ODESUR.
“Era una pelea ganable, lo bueno es que me volveré a encontrar con el mismo rival colombiano en los Juegos ODESUR. Con más tiempo de preparación buscaré mi revancha”, contó.
El Open Panamericano cerró así una intensa programación organizada en Lima, que incluyó eventos de liderazgo femenino, competencias juveniles, el Grand Prix y un campo internacional de entrenamiento.
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