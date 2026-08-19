Perú subió cinco veces al podio: así fue la gran actuación en el Open Panamericano de Judo. Foto: IPD
Perú subió cinco veces al podio: así fue la gran actuación en el Open Panamericano de Judo. Foto: IPD
Por Redacción EC

¡Perú volvió a subir al podio! La delegación nacional cerró su participación en el Open Panamericano de Judo con una cosecha de cinco medallas: dos de plata y tres de bronce, en un torneo que reunió a 200 deportistas de 39 países en la VIDENA.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.