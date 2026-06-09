El judo peruano atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. La delegación nacional cerró una destacada participación en los Campeonatos Panamericanos y Sudamericanos Cadetes, Junior y Juveniles del Judo Tour Lima 2026 con un total de 73 medallas. La competencia se desarrolló entre el 30 de mayo y el 6 de junio en el Polideportivo 3 de la VIDENA y reunió a cerca de 450 deportistas provenientes de 15 países del continente.

La presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Judo, María Martínez, resaltó el esfuerzo realizado por los atletas durante el certamen. “Los chicos dejaron todo en el tatami en un evento que reunió a judocas de diferentes edades y hemos logrado muchas medallas que alientan el trabajo de la Federación y la consecuencia de éxitos de nuestros judocas”, señaló la dirigente tras el cierre de las competencias.

Judo peruano vive un gran momento: 73 medallas y nuevas figuras emergen en Lima 2026. Foto: Judo Perú

Copa Panamericana: Perú obtuvo 20 medallas y escaló en el ranking mundial

Uno de los resultados más destacados llegó en la Copa Panamericana Cadetes y Junior, donde el equipo nacional consiguió 20 preseas: cuatro de oro, cinco de plata y once de bronce.

Entre las figuras sobresalieron Hilary Lam y Valentino Flores, quienes lograron medallas de oro que impulsaron su ascenso en el ranking mundial. Hilary Lam alcanzó el primer lugar del ranking junior en la categoría de -57 kilogramos, mientras que Valentino Flores escaló hasta el puesto 11 del mundo en la división de -81 kilogramos.

También destacaron Yesus Perea, quien se ubicó séptimo en el ranking mundial cadete de -66 kg gracias a su medalla de plata, y Héctor Mieres, que ingresó al top 8 de su categoría.

PUEDES VER: Perú cerró el Mundial de Cadetes de Judo Lima 2024 con un meritorio quinto lugar por equipos

Hilary Lam lidera una nueva generación dorada del judo peruano

Uno de los nombres propios del torneo fue Hilary Lam, quien ratificó su condición de una de las grandes promesas del deporte nacional. La judoca peruana no solo consiguió títulos en Lima, sino que también consolidó su posición como la mejor del mundo en su categoría junior, un logro que confirma su proyección internacional.

Junto a ella también destacaron deportistas como Carla León, ganadora de una medalla de oro, además de Nicole Herrera, Luciana de la Cuba, Samickay Córdova y Ruth Villanueva, quienes obtuvieron preseas de plata.

El Team Perú también brilló en la Copa Sudamericana

La actuación nacional continuó en la Copa Sudamericana Cadetes y Junior, donde Perú sumó 17 medallas repartidas en dos de oro, cinco de plata y diez de bronce.

Perú celebra una cosecha histórica de 73 medallas en los Panamericanos y Sudamericanos de Judo. Foto: Judo Perú

Hilary Lam volvió a ser protagonista al conquistar una nueva medalla dorada, acompañada en lo más alto del podio por Adrián Tirado. Entre los medallistas de plata destacaron Gabriel Herrera, Ashlee López, Prizzila Lam, Axel Díaz y Adrián Eugenio, mientras que Valentino Flores, Carla León, Héctor Mieres, Victoria Rivas y Bianca Gonzales aportaron importantes preseas de bronce.

Las categorías juveniles U13 y U15 también ofrecieron excelentes noticias para la delegación nacional. Perú consiguió 36 medallas en los campeonatos sudamericanos juveniles, distribuidas en siete de oro, quince de plata y catorce de bronce.

Las preseas doradas fueron obtenidas por Jhared Caussi, Pier André Acuña, Susana Mandros, Adriano Encinas, Derek Díaz, Yamileth Valdivia y Stacy Oliva, quienes se consolidaron como algunas de las principales figuras emergentes del judo peruano.

Medallas por equipos y reconocimiento internacional

La participación peruana concluyó con las competencias por equipos mixtos, donde la delegación nacional añadió dos nuevas medallas a su cosecha general. Uno de los equipos más destacados fue Barcelona 1992, integrado por Isabel Zegarra, Thiago Gavidia, Francisco Ormaza, Joshus Saona, Dominic Vertiz, Mariangel Alvarado, Danika Ingaruka, Paula Leyton y Mía Saldaña, que consiguió una medalla de plata.

El presidente de la Confederación Panamericana de Judo, Carlos Zegarra, destacó tanto los resultados deportivos como la organización del evento. “Este Sudamericano consiguió grandes logros para Perú, por las medallas de oro, plata y bronce que obtuvieron nuestros deportistas. Como organización cumplimos con las expectativas porque el evento estuvo al nivel de las exigencias, lo que dejó en alto el nombre del Perú y la Federación Peruana de Judo y como judoca peruano me siento orgulloso de eso y felicito a todas las personas que lo hicieron posible”, manifestó.

VIDEO RECOMENDADO