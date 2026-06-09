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Perú celebra una cosecha histórica de 73 medallas en los Panamericanos y Sudamericanos de Judo. Foto: Judo Perú
Perú celebra una cosecha histórica de 73 medallas en los Panamericanos y Sudamericanos de Judo. Foto: Judo Perú
Por Redacción EC

El judo peruano atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. La delegación nacional cerró una destacada participación en los Campeonatos Panamericanos y Sudamericanos Cadetes, Junior y Juveniles del Judo Tour Lima 2026 con un total de 73 medallas. La competencia se desarrolló entre el 30 de mayo y el 6 de junio en el Polideportivo 3 de la VIDENA y reunió a cerca de 450 deportistas provenientes de 15 países del continente.

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