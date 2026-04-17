Por Redacción EC

El Team Perú viene firmando una participación sobresaliente en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, alcanzando un total de 15 medallas que reflejan el crecimiento del deporte nacional en categorías formativas. Con cuatro preseas doradas, seis de plata y cinco de bronce, el Team Perú se posiciona como uno de los protagonistas del certamen.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.