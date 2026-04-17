El Team Perú viene firmando una participación sobresaliente en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, alcanzando un total de 15 medallas que reflejan el crecimiento del deporte nacional en categorías formativas. Con cuatro preseas doradas, seis de plata y cinco de bronce, el Team Perú se posiciona como uno de los protagonistas del certamen.

El surf se ha convertido en la disciplina más destacada, aportando tres medallas de oro, una de plata y una de bronce, consolidando a Perú como potencia en esta especialidad a nivel juvenil. A ello se suma la lucha, que también ha tenido un desempeño clave con una medalla de oro, cuatro de plata y una de bronce, siendo uno de los pilares en la cosecha nacional.

En otras disciplinas, el tenis de mesa aportó una valiosa medalla de plata, mientras que el judo contribuyó con dos preseas de bronce, evidenciando la diversidad y competitividad de los atletas peruanos en distintas áreas del deporte.

Con estos resultados, Perú reafirma su proyección en el ámbito deportivo juvenil sudamericano, dejando buenas sensaciones de cara a futuras competencias. El desempeño en Panamá 2026 no solo suma medallas, sino también experiencia y confianza para una camada de atletas que apunta a seguir haciendo historia.