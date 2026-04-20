La primera semana de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que se iniciaron el 12 de abril y culminan el 25 del presente mes, dejan hasta el momento un saldo positivo de 20 medallas (4 de oro, 10 de plata y 6 de bronce) para el Team Perú.

Este domingo, Yasmin Silva en los 200 metros mariposa femenino logró la medalla de plata. El primer lugar fue para la argentina Agostina Hein con 2:10.95 de tiempo, la peruana quedó en el segundo puesto con 2:13.92 y tercer lugar para Ana Julia Aguiar con 2:13.95.

La segunda presea plateada del domingo la consiguió Doménico Sotomayor, quien quedó segundo en 400 metros estilo libre masculino con un tiempo de 3:58.12. El primer lugar fue para el brasileño Caua Lopes con 3:54.64; mientras que el tercer puesto lo ocupó el argentino Thiago Pizzini con 3:58.73.

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4 medalla de oro🥇| 10 medallas de plata🥈| 6 de bronce🥉

🥇 Francesko Canayo - Lucha

🥇Hannah Saavedra

🥇Lucciano Campos

🥇Catalina Zariquiey pic.twitter.com/nPN7f4mcuU — Team Perú Oficial (@copteamperu) April 20, 2026

En la semana, la Lucha Libre con Francesko Canayo y el surf con Lucciano Campos, Hannah Saavedra y Catalina Zariquiey nos dieron 4 medallas de oro. “Estoy muy contento con boxeo, tiro con arco, tenis de mesa, surf, con todos los deportistas, no quiero dejar de lado a nadie, el objetivo no son las medallas, sino la consolidación del proceso de formación de nuestros atletas”, dijo el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari.

Con estos resultados, Perú reafirma su proyección en el ámbito deportivo juvenil sudamericano, dejando buenas sensaciones de cara a futuras competencias. El desempeño en Panamá 2026 no solo suma medallas, sino también experiencia y confianza para una camada de atletas que apunta a seguir haciendo historia.