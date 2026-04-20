Por Redacción EC

La primera semana de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que se iniciaron el 12 de abril y culminan el 25 del presente mes, dejan hasta el momento un saldo positivo de 20 medallas (4 de oro, 10 de plata y 6 de bronce) para el Team Perú.

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