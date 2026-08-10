Daniella Rosas vuelve a celebrar en el surf: ganó el QS 4000 de Natal y suma puntos clave. Foto: IPD
Daniella Rosas vuelve a celebrar en el surf: ganó el QS 4000 de Natal y suma puntos clave. Foto: IPD
Por Redacción EC

Daniella Rosas volvió a dejar en alto el nombre del Perú al conquistar el QS 4000 del Circuito Banco do Brasil de Surfe – Natal, competencia correspondiente a las Qualifying Series de la World Surf League (WSL).

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