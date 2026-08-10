Daniella Rosas volvió a dejar en alto el nombre del Perú al conquistar el QS 4000 del Circuito Banco do Brasil de Surfe – Natal, competencia correspondiente a las Qualifying Series de la World Surf League (WSL).
Daniella Rosas volvió a dejar en alto el nombre del Perú al conquistar el QS 4000 del Circuito Banco do Brasil de Surfe – Natal, competencia correspondiente a las Qualifying Series de la World Surf League (WSL).
La surfista peruana tuvo una destacada participación durante todo el torneo y cerró su actuación con una victoria en la gran final frente a la brasileña María Eduarda Cesar, resultado que le permitió sumar importantes puntos para el ranking regional de la WSL Sudamérica.
Daniella Rosas se impuso en la gran final
En la definición por el título, Rosas consiguió un puntaje de 12.50, mientras que María Eduarda Cesar alcanzó 10.67.
La diferencia le permitió a la peruana quedarse con el primer lugar de la competencia y celebrar un nuevo título internacional en su carrera.
El triunfo adquiere especial relevancia por tratarse de una fecha QS 4000, categoría que entrega una cantidad importante de puntos para la clasificación regional de las Qualifying Series.
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La peruana escala al segundo lugar del ranking sudamericano
Gracias a su actuación en Natal, Daniella Rosas consiguió avanzar hasta el segundo lugar del ranking regional sudamericano de la WSL.
El resultado confirma el buen momento competitivo de la surfista nacional y fortalece sus aspiraciones de seguir avanzando dentro del circuito internacional.
Rosas viene consolidándose como una de las principales representantes del surf peruano y ahora suma un nuevo resultado de peso frente a las mejores exponentes de Sudamérica.
𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗥𝗼𝘀𝗮𝘀 𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗼𝗻𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼𝗻𝗮 𝗲𝗻 𝗕𝗿𝗮𝘀𝗶𝗹 🇵🇪🇧🇷🏄🏻♀️👑— ipdperu (@ipdperu) August 10, 2026
La surfista peruana, integrante del Programa Lima 2027 del IPD, conquistó el prestigioso QS 4000 de Brasil, demostrando su talento y consolidándose como una de las grandes protagonistas del… pic.twitter.com/RxgRpnQI4M
Un nuevo logro para Daniella Rosas
La deportista peruana forma parte del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y este título representa otro paso importante dentro de su desarrollo deportivo.
Su victoria en Brasil no solo le permite sumar puntos valiosos para el ranking, sino que también refuerza su presencia en el circuito sudamericano y su camino hacia los principales escenarios del surf internacional.
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