El equipo peruano de Copa Davis ya se encuentra listo para afrontar uno de sus desafíos más importantes de la temporada frente a su similar de Paraguay. El capitán del combinado nacional, Luis Horna, oficializó la nómina de convocados con el objetivo de asegurar la localía y conseguir el ansiado boleto a los Qualifiers del próximo año. La escuadra bicolor buscará imponer condiciones en casa apoyada en el gran presente de sus principales figuras individuales.

La lista oficial está encabezada por Ignacio Buse, quien llega como la primera raqueta del país debido a su notable ascenso en el circuito internacional. Junto a él, completan el grupo de individuales el joven Gonzalo Bueno y el experimentado Juan Pablo Varillas, una pieza fundamental en el esquema nacional que aporta jerarquía en los momentos de mayor presión. Para la modalidad de dobles, Horna volvió a confiar en los especialistas Alexander Merino y Arklon Huertas del Pino.

La serie se llevará a cabo en las canchas de arcilla del Jockey Club del Perú, un escenario emblemático ubicado en la capital de la república. La superficie al aire libre ha sido elegida estratégicamente para favorecer el juego de los tenistas peruanos, habituados a la tierra batida. Los partidos están programados para iniciar el viernes 18 de septiembre a las 4:00 p.m. con los dos primeros duelos de individuales, y continuarán el sábado 19 desde las 2:00 p.m. con el dobles y los encuentros restantes.

El ganador de este choque obtendrá el derecho de disputar los Qualifiers de la Copa Davis en 2027, lo que representaría un paso fundamental para devolver al tenis peruano a la élite mundial. Por su parte, la afición local ya viene respondiendo con gran expectativa para colmar las graderías del Jockey Club y alentar a un equipo que promete dejarlo todo en la cancha para regalarle una nueva alegría al país.