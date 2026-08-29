Por Redacción EC

El equipo peruano de Copa Davis ya se encuentra listo para afrontar uno de sus desafíos más importantes de la temporada frente a su similar de Paraguay. El capitán del combinado nacional, Luis Horna, oficializó la nómina de convocados con el objetivo de asegurar la localía y conseguir el ansiado boleto a los Qualifiers del próximo año. La escuadra bicolor buscará imponer condiciones en casa apoyada en el gran presente de sus principales figuras individuales.

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