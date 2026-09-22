Perú alcanzó la medalla de plata en bádminton por equipos mixtos en Santa Fe 2026 tras un intenso duelo con Brasil.
Perú alcanzó la medalla de plata en bádminton por equipos mixtos en Santa Fe 2026 tras un intenso duelo con Brasil.
Por Redacción EC

Perú consiguió la medalla de plata en la competencia por equipos mixtos de bádminton de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras caer 3-0 (2-1, 2-0 y 2-0) ante Brasil.

La delegación nacional tuvo una destacada participación durante el torneo y alcanzó la gran final, donde sus representantes demostraron competitividad, entrega y compromiso en cada encuentro disputado.

Rafaela Munar, Inés Castillo, Sofía Junco y Namie Miyahira, Adriano Viale, Sharum Durand, Guillermo Buendía y José Guevara pusieron en alto el nombre del Perú.

Los ocho badmintonistas nacionales afrontaron cada duelo con determinación y lograron avanzar hasta la definición del certamen, asegurando así un lugar en el podio de Santa Fe.

La presea plateada representa una nueva alegría para el deporte peruano en Argentina y amplía la cosecha del Team Perú durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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