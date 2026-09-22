Perú consiguió la medalla de plata en la competencia por equipos mixtos de bádminton de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras caer 3-0 (2-1, 2-0 y 2-0) ante Brasil.

La delegación nacional tuvo una destacada participación durante el torneo y alcanzó la gran final, donde sus representantes demostraron competitividad, entrega y compromiso en cada encuentro disputado.

Rafaela Munar, Inés Castillo, Sofía Junco y Namie Miyahira, Adriano Viale, Sharum Durand, Guillermo Buendía y José Guevara pusieron en alto el nombre del Perú.

Los ocho badmintonistas nacionales afrontaron cada duelo con determinación y lograron avanzar hasta la definición del certamen, asegurando así un lugar en el podio de Santa Fe.

La presea plateada representa una nueva alegría para el deporte peruano en Argentina y amplía la cosecha del Team Perú durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.