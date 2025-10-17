Con una destacada participación de los deportistas peruanos, se desarrolla en el Club de Regatas Lima, en Chorrillos, el Pan American Heyball Open 2025, el primer campeonato mundial de heyball, una innovadora modalidad del billar, que se realiza en Latinoamérica. El certamen reúne a los mejores exponentes del continente y de otras regiones del mundo.

Tras completarse las dos primeras rondas, siete billaristas peruanos han conseguido importantes victorias que los ubican entre los 32 mejores del torneo, manteniéndose en la ruta hacia los octavos de final.

El torneo marca un hito al ser el primer campeonato mundial de heyball realizado en la región.

Los representantes nacionales que siguen en competencia son: Gerson Martínez, Cristopher Tévez, Mauricio García, Davison Herrera, Estefano López, Ronald Tisnado y César Suárez. Este grupo buscará este sábado su clasificación a la siguiente fase, en una jornada que comenzará a las 10:00 a.m. en el club chorrillano.

Los enfrentamientos de la jornada sabatina serán los siguientes: López frente al galés Stephen Ellis (segundo del ránking mundial), Martínez ante el argentino Braian Block, Tisnado contra el brasileño Fabio Luersen, Herrera frente al chileno Maximiliano Ossandón, García ante el chileno Enrique Rojas y el duelo nacional entre Tévez y Suárez.

Durante la ceremonia inaugural, el presidente de la Confederación Panamericana de Billar, Carlos Rivera, destacó la trascendencia del torneo y anunció que se impulsará la inclusión del heyball en los Juegos Panamericanos Lima 2027, tras su debut en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 y su participación prevista en los Juegos Odesur 2026.

Las damas también brillan

En la rama femenina, la competencia genera gran expectativa gracias a la presencia de varias de las mejores billaristas del mundo, como la tailandesa Waratthanun Sukritthanes, la sudafricana Marina Jacobs, la belga Wendy Jans, la polaca Katarzyna Wesołowska y la estadounidense April Larson, actuales números 2, 3, 4, 5 y 6 del ranking mundial, respectivamente.

Frente a ellas, las peruanas Jackeline Pérez, Katherine Corzo, Victoria Vásquez y Liliana Quito buscarán competir de igual a igual, aprovechando la experiencia de sus rivales para proyectarse al escenario internacional.

Un torneo de alto nivel

El torneo reúne a 96 jugadores —64 varones y 32 damas— provenientes de cuatro continentes. Compiten no solo por el título en sus respectivas categorías, sino también por una bolsa total de premios de 116 mil dólares, distribuidos equitativamente entre ambas ramas. Este aspecto refuerza el carácter inclusivo y profesional del certamen.

Las incidencias del torneo pueden seguirse en streaming en vivo a través de www.wpalive.tv

¿Qué es el Heyball?

Originario de China a finales del siglo XX, el heyball ha ganado popularidad por su estilo dinámico y preciso. Combina la estrategia del snooker con la fluidez del pool americano, en un formato que exige concentración, velocidad y dominio táctico.

Sus reglas fueron estandarizadas para la competencia internacional, lo que facilitó su expansión fuera de Asia. Hoy en día, el heyball cuenta con torneos en Europa, África, Oceanía y América, consolidándose como una de las disciplinas más atractivas del circuito profesional de billar.

El heyball ha ganado popularidad por su estilo dinámico y preciso.

El Pan American Heyball Open 2025 cuenta con el aval de la World Pool Association (WPA), JOY Billiards y la Confederación Panamericana de Billar (CPB), entidades que reconocen el crecimiento del Perú como sede de grandes competencias.

Este respaldo posiciona al campeonato como una de las citas más importantes del calendario deportivo mundial, y al país como un referente en la organización de torneos de alto nivel.

