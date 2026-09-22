Jorge Arcela y Milagros Palomino hicieron historia para Perú al establecer un nuevo récord de América en el Campeonato Mundial de Tiro Paradeportivo Changwon 2026.

Los para tiradores nacionales alcanzaron 626.4 puntos en la prueba Rifle de Aire Equipos Mixtos Tendido R10, resultado que los ubicó entre los referentes continentales.

La actuación de Arcela y Palomino representa un importante logro deportivo para ambos atletas, quienes demostraron su nivel competitivo durante una exigente competencia internacional disputada en Corea.

El registro alcanzado también refleja el trabajo realizado junto al entrenador Sebastián Delgado y todo el cuerpo técnico, responsables de acompañar su preparación rumbo a próximos desafíos.

Con este récord continental, ambos deportistas fortalecen el proceso peruano en el tiro paradeportivo y suman un destacado resultado pensando en las siguientes competencias del ciclo paralímpico.