Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Selección peruana femenina de kata se coronó campeona panamericana y clasificó al Mundial de China. Foto: IPD
Selección peruana femenina de kata se coronó campeona panamericana y clasificó al Mundial de China. Foto: IPD
Por Redacción EC

El karate peruano volvió a celebrar un logro internacional. El equipo nacional femenino de kata se consagró campeón del Campeonato Panamericano de Karate tras superar a Brasil en una emocionante final, resultado que además aseguró la clasificación peruana al Mundial de China 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.