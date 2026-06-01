El karate peruano volvió a celebrar un logro internacional. El equipo nacional femenino de kata se consagró campeón del Campeonato Panamericano de Karate tras superar a Brasil en una emocionante final, resultado que además aseguró la clasificación peruana al Mundial de China 2026.

El equipo conformado por Ingrid Aranda, Andrea Almarza, Sol Romani y Saida Salcedo consiguió una destacada actuación continental para quedarse con la medalla de oro y subir a lo más alto del podio panamericano.

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Clasificación asegurada al Mundial de China 2026

Además del título continental, el triunfo otorgó a Perú la clasificación directa al Mundial de Karate China 2026, competencia que se realizará entre el 20 y el 22 de noviembre y reunirá a las mejores exponentes del planeta.

En los últimos años, el karate peruano ha conseguido posicionarse como una de las disciplinas con mejores resultados a nivel continental, acumulando medallas y presencia constante en competencias internacionales.

Perú conquistó el oro panamericano en karate tras derrotar a Brasil en una emocionante final. Foto: Team Perú

El logro también fue destacado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), entidad que celebró la histórica actuación del equipo nacional a través de un mensaje de reconocimiento: “¡Felicitaciones por dejar en alto el nombre del Perú y seguir haciendo historia para el karate nacional!”.

Este título panamericano confirma el buen momento que atraviesa el karate peruano y aumenta la ilusión de realizar una destacada actuación en el torneo asiático.

🥋 ¡𝗣𝗲𝗿𝘂́ 𝗲𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼́𝗻 𝗽𝗮𝗻𝗮𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗸𝗮𝗿𝗮𝘁𝗲! 🇵🇪



El equipo nacional de Kata Femenino, integrado por Ingrid Aranda, Andrea Almarza, Sol Romani y Saida Salcedo, se coronó campeón del Campeonato Panamericano de Karate tras vencer a Brasil en una… pic.twitter.com/hik9TMicKt — ipdperu (@ipdperu) May 31, 2026

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