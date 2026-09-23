¡Van por una medalla! Perú hace historia con su dupla femenina de pádel en Santa Fe 2026. Foto: Pádel Perú
¡Van por una medalla! Perú hace historia con su dupla femenina de pádel en Santa Fe 2026. Foto: Pádel Perú
Por Redacción EC

María Paula Torres y Nicole Aragonés hicieron historia para el deporte peruano al clasificar a las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La dupla nacional derrotó a Venezuela y quedó a un triunfo de asegurar una medalla en la primera participación del pádel peruano en el ciclo olímpico.

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