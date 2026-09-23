María Paula Torres y Nicole Aragonés hicieron historia para el deporte peruano al clasificar a las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La dupla nacional derrotó a Venezuela y quedó a un triunfo de asegurar una medalla en la primera participación del pádel peruano en el ciclo olímpico.

El pádel debuta como deporte oficial en esta edición de los Juegos Suramericanos y las representantes peruanas ya consiguieron instalarse entre las cuatro mejores parejas de la competencia.

Perú dominó y se metió entre las cuatro mejores

Torres y Aragonés derrotaron por 2-0 a las venezolanas Luciana Cogorno y Agatha Hernández, con parciales de 6-1 y 7-6 (7-5).

La dupla peruana impuso condiciones desde el inicio y ganó con claridad el primer set. Venezuela intentó reaccionar en el segundo parcial, que terminó igualado y tuvo que definirse mediante un tie break.

En ese momento decisivo, las representantes nacionales mantuvieron la concentración y terminaron cerrando el partido después de 1 hora y 23 minutos de juego.

¡Van por una medalla! Perú hace historia con su dupla femenina de pádel en Santa Fe 2026. Foto: Pádel Perú

Los números que explican el triunfo peruano

El dominio de la dupla nacional también quedó reflejado en las estadísticas del encuentro. Perú consiguió 90 puntos frente a los 80 de Venezuela y ganó el 60% de los puntos al resto.

Después de imponerse en el primer set, Torres y Aragonés tuvieron que afrontar un segundo parcial mucho más equilibrado, pero lograron resolverlo en el desempate por 7-5.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú por una medalla?

Ahora María Paula Torres y Nicole Aragonés tendrán un desafío todavía mayor. La dupla peruana disputará las semifinales este jueves 24 de septiembre desde las 10:00 a. m.

Al frente estará Argentina, por lo que las peruanas buscarán alcanzar la final y asegurar una presea en el histórico debut del pádel en los Juegos Suramericanos.

La pareja nacional es dirigida por el entrenador argentino Cristian Vier, quien acompaña a las representantes peruanas en esta competencia.

Un debut histórico para el pádel peruano

El resultado ya tiene un significado especial para Perú. El pádel participa por primera vez como deporte oficial en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, y la dupla femenina nacional consiguió instalarse inmediatamente en la lucha por las medallas.

Ahora, Torres y Aragonés están a un partido de garantizar un lugar en el podio y buscarán dar otro golpe este jueves ante Argentina.

Perú ya hizo historia. Ahora va por una medalla.