Por Redacción EC

Perú escribió un nuevo capítulo en la historia del deporte de aventura con la realización de las primeras 100 millas —160 kilómetros— de ultratrail disputadas en el país. Una ruta extraordinaria que nació en las alturas de los Andes y, después de atravesar algunos de los paisajes más diversos y exigentes de Áncash, encontró su meta junto al océano Pacífico.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.