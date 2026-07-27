Perú escribió un nuevo capítulo en la historia del deporte de aventura con la realización de las primeras 100 millas —160 kilómetros— de ultratrail disputadas en el país. Una ruta extraordinaria que nació en las alturas de los Andes y, después de atravesar algunos de los paisajes más diversos y exigentes de Áncash, encontró su meta junto al océano Pacífico.

Realizada el 25 y 26 de julio, 3 Piedras, organizada por BKO Sports y Viajeros Perú, reunió a más de 500 corredores nacionales e internacionales y convirtió a Huarmey en el punto de encuentro de una verdadera fiesta deportiva.

Más de 500 corredores nacionales e internacionales fueron parte de una edición histórica que atravesó la Cordillera Blanca, la Cordillera Negra y culminó frente al mar, en Huarmey.

De la alta montaña al mar

El desafío mayor comenzó en la quebrada Llaca, a 4,500 metros sobre el nivel del mar, en Huaraz. Desde allí, los corredores descendieron hacia el río Santa para luego enfrentar nuevamente la altura y recorrer más de 40 kilómetros sobre los 4,500 metros en la Cordillera Negra.

La ruta continuó hacia el valle de Culebras hasta alcanzar la meta en la Plaza de Huarmey. Nevados, montañas, valles, desierto y playas formaron parte de un mismo recorrido: una geografía excepcional que hizo de estas primeras 100 millas una experiencia inédita en el país.

Veinticinco ultramaratonistas asumieron el desafío de completar la distancia más exigente de 3 Piedras, en una prueba que llevó al límite la resistencia física y mental de sus participantes.

El ganador de las 100 millas fue Arnold Burga, con un tiempo acumulado de 22 horas, 9 minutos y 38 segundos. En segundo lugar terminó Josué Cáceres con 25 horas y 4 minutos y tercero, Luis Monteza completó el podio con un registro de 27h24m53s.

Huarmey vivió la fiesta de 3 Piedras

Mientras los ultramaratonistas avanzaban durante más de 24 horas hacia el Pacífico, Huarmey se sumó a la celebración con las competencias de 8K, 13K, 21K y 42K, que convocaron a corredores de diferentes edades y niveles de experiencia.

Los ganadores de estas distancias fueron:

8K varones: Josesantos Olivos 00:42:05

8K damas: Dalila Mallqui 00:54:11

13K varones: Fran Muñoz 00:59:13

13K damas: Leila Toledo 01:23:58

21K varones: Johan Lucero 01:48:26

21K damas: Rosenda Castro 02:11:13

42K varones: Gildo Gutiérrez 04:03:53

42K damas: Lusiana Bautistas 05:01:05

Una carrera que también proyecta el territorio

Esta edición tuvo un significado especial al coincidir con la celebración de los 25 años de operaciones de Antamina, principal socio estratégico de 3 Piedras.

El respaldo al evento forma parte de una visión compartida que reconoce en el deporte y el turismo de naturaleza nuevas oportunidades para poner en valor el territorio, dinamizar la economía local y proyectar los extraordinarios paisajes de Áncash hacia el Perú y el mundo.

“Recibir en Huarmey la llegada de una competencia internacional de esta magnitud es motivo de alegría y orgullo. 3 Piedras no solo nos permite ser parte de un acontecimiento deportivo histórico para el país; también genera movimiento, dinamiza nuestra economía local y abre nuevas oportunidades para mostrar todo lo que Huarmey tiene para ofrecer. Hoy somos la meta de una carrera extraordinaria que une los Andes con el Pacífico y volvemos a estar ante los ojos del mundo. Tenemos un enorme potencial para el turismo deportivo y de naturaleza, y el desafío que compartimos es seguir trabajando juntos para convertir ese potencial en una verdadera ventaja competitiva para el desarrollo de Huarmey y de nuestra gente”, señaló Marco Dulanto, superintendente de Gestión Social de Antamina en Huarmey.

Con esta edición histórica, 3 Piedras avanza en su consolidación como una de las competencias de trail running más singulares del país y de Sudamérica. Su propuesta —unir en una misma ruta la alta montaña de los Andes, los valles, el desierto y el océano Pacífico— ofrece una experiencia difícil de encontrar en cualquier otra parte del mundo.

Y en ese recorrido, Huarmey no es solamente la meta. Es el lugar donde los Andes finalmente se encuentran con el mar y donde culmina una aventura que ya comienza a escribir su propia historia.

3 Piedras fue posible gracias a una amplia articulación de instituciones y empresas comprometidas con el desarrollo del evento, entre ellas el Gobierno Regional de Áncash, la Municipalidad Provincial de Huarmey, la Municipalidad Distrital de Independencia, la Red Empresarial Huarmey, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash, Compañía Minera Antamina, New Balance, Electrolife y Duval, además de otras organizaciones públicas y privadas que sumaron esfuerzos para hacer realidad esta edición histórica.