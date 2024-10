El Team Perú de Surf tuvo una destacada participación en los Juegos Panamericanos de la disciplina que se desarrolló este año en la playa Punta Rocas, alcanzando el subcampeonato.

La delegación nacional ganó cinco medallas de oro y una de bronce durante nueve días de competencia.

Los deportistas más destacados fueron Itzel Delgado (SUP Race), Melanie Giunta (Shortboard Damas), Benoit ‘Piccolo’ Clemente (Longboard Varones), Vania Torres (SUP Surf damas) y Sebastián Torres (SUP Surf varones), todos ellos ganaron la presea dorada.

Además, Andrés Echecopar alcanzó la medalla de bronce en Shortboard masculino.

Un total de 200 deportistas, procedentes de 15 países, participaron de este torneo que abrió sus puertas para que el público disfrute de manera gratuita desde las gradas.

El equipo de Brasil obtuvo el primer lugar del medallero general y así se consagró tetracampeón de los Juegos Panamericanos de Surf, destacando en las cinco categorías masculinas y femeninas.

En tanto, Argentina se quedó con el tercer lugar y Chile con el cuarto puesto.

”Estos Panamericanos son preparatorios para ganar los Juegos Panamericanos Lima 2027. Tenemos una sede increíble, con piscina y gimnasio, entre otras bondades, para llegar de la mejor manera. El Surf siempre trae triunfos”, afirmó Vania Torres, tras ganar la medalla de oro.

Seis años después, Perú volvió a ser anfitrión de un Panamericano de Surf; esta vez, desde el CAR de Surf Legado Punta Rocas, construido para los Juegos Lima 2019.