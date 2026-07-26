Por Redacción EC

La selección peruana de vóley cumplió su principal objetivo y aseguró su clasificación al Campeonato Sudamericano 2026, luego de superar con autoridad su duelo clave en la Copa Sudamericana disputada en Lima. El equipo dirigido por Antonio Rizola supo reponerse tras un inicio irregular y terminó sellando su boleto al torneo continental.

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