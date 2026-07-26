La selección peruana de vóley cumplió su principal objetivo y aseguró su clasificación al Campeonato Sudamericano 2026, luego de superar con autoridad su duelo clave en la Copa Sudamericana disputada en Lima. El equipo dirigido por Antonio Rizola supo reponerse tras un inicio irregular y terminó sellando su boleto al torneo continental.

El camino no fue sencillo para la ‘bicolor’, que quedó fuera de la lucha por el título tras la fase de grupos, pero encontró una segunda oportunidad en los cruces por la clasificación. El triunfo previo ante Bolivia fue determinante, ya que le permitió posicionarse mejor y encarar un duelo accesible en busca del cupo.

En la instancia decisiva, Perú se jugó la vida ante Ecuador, rival al que debía vencer para asegurar su presencia en el Sudamericano. Solo los ganadores de estos enfrentamientos lograban los últimos boletos al certamen, que se disputará en Brasil y otorgará plazas para el Mundial y los Juegos Olímpicos.

De esta manera, la selección nacional se suma a Brasil, Argentina, Colombia y Chile, equipos que ya habían asegurado su clasificación previamente. Con este logro, Perú reafirma su crecimiento en la región y mantiene viva la ilusión de volver a competir al más alto nivel del vóley sudamericano.