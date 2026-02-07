Perú rompe fronteras en el surf mundial y competirá por primera vez en el Mundial de Clubes en Australia

El Club de Tabla San Bartolo competirá en el World Club Championship 2026 y participará además en la Conferencia Mundial de Conservación de Surf.

Perú marcará un hito histórico en el deporte nacional al convertirse en el primer país de América Latina en participar, a nivel de clubes, en el World Club Championship 2026, que se realizará del 13 al 15 de febrero en Snapper Rocks, Gold Coast (Australia).

El Club de Tabla San Bartolo representará oficialmente al Perú en este campeonato que reúne a 33 clubes de élite del mundo, en una participación sin precedentes para la región.

El equipo nacional estará conformado por cuatro destacados deportistas juveniles con importantes logros internacionales:

• Bastián Arévalo, semifinalista del último Mundial Junior ISA en Punta Rocas, bicampeón sudamericano y campeón del Olas Pro Tour.

• Alejandro Bernales, integrante del equipo peruano en el Mundial Junior ISA de Punta Rocas y campeón del Olas Pro Tour.

• Brianna Barthelmess, rider sanbartolina y campeona del Olas Pro Tour.

• Catalina Zariquiey, subcampeona mundial ISA Junior, uno de los mayores logros recientes del surf juvenil peruano.

El campeonato es organizado por el campeón mundial australiano Wayne “Rabbit” Bartholomew (1978), ex director ejecutivo de la Asociación de Surfistas Profesionales (ASP), quien impulsó la participación peruana en coordinación con Roberto “Muelas” Meza, CEO de la escuela de tabla Olas Perú.

Durante su estadía, los deportistas entrenarán Surfing Australia High Performance Centre (HPC) el centro de alto rendimiento de Surfing Australia, considerado uno de los más importantes a nivel mundial.

Cuatro objetivos estratégicos del viaje

La presencia peruana en Australia responde a un proyecto integral con cuatro propósitos principales:

1. Competencia internacional

Participar en el Mundial de Clubes, posicionando al Perú como referente emergente del surf juvenil en el escenario global.

2. Participación en la World Surfing Conservation Conference 2026

Del 16 al 19 de febrero, la delegación será parte de la Conferencia Mundial de Reservas y Conservación de Playas, espacio académico y técnico donde se abordan políticas de protección de ecosistemas de surf, sostenibilidad y gobernanza costera.

Los deportistas peruanos formarán parte de las actividades vinculadas al liderazgo juvenil en conservación marina.

3. Presentación del modelo carbono neutral de Olas Perú

Roberto “Muelas” Meza participará como embajador del World Surf City Network, exponiendo el modelo de gestión ambiental de la Escuela de Tabla Olas Perú, reconocida como la primera y única escuela de surf carbono neutral en el mundo, certificación avalada por Naciones Unidas.

Este reconocimiento posiciona a la Escuela de Tabla Olas Perú como referente internacional en sostenibilidad aplicada al deporte.

4. Promoción cultural: Caballito de Totora

El histórico Caballito de Totora, símbolo ancestral de las culturas mochica y chimú, será presentado en Australia por Carlos “Huevito” Ucañan, fortaleciendo la difusión del patrimonio marítimo peruano y su vínculo milenario con el surf.

Trabajo articulado entre sector público y privado

Este proyecto internacional es resultado del esfuerzo conjunto entre empresa privada y el Estado peruano.

Se destaca el apoyo de:

• LATAM Airlines, por el respaldo logístico aéreo.

• PROMPERÚ, por la promoción del turismo y la cultura peruana en Australia.

• Olas Pro Tour, por su contribución al desarrollo del surf juvenil y su expansión internacional.

• Teleféricos VAIVÉN MIRAFLORES – Playa Redondo (Miraflores)

• Surf City San Bartolo

• Club de Tabla San Bartolo

Perú consolida su posicionamiento internacional

La participación en el Mundial de Clubes y en la Conferencia Mundial de Conservación refuerza el posicionamiento del Perú como país con tradición, talento deportivo y liderazgo en sostenibilidad marina.

Esta histórica presencia en Australia no solo representa un logro deportivo, sino también una oportunidad estratégica para proyectar al Perú como referente latinoamericano en surfing mundial.

