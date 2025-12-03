En medio de un ambiente festivo y de camaradería, Perú Runners anunció el lanzamiento de su libro “40 años Perú Runners”, un texto de lectura obligatoria que reúne la historia del running en nuestro país, explica el desarrollo de este deporte y comparte una mirada hacia el futuro de la industria que hoy es un boom para los corredores peruanos.

La ceremonia tuvo lugar en el hall del Diario El Comercio, en el Centro de Lima, donde estuvieron presentes Alejandra Rodríguez Larraín, gerenta general de Perú Runners; Gonzalo Rodríguez Larraín, fundador de la compañía; José Manuel Jurado, gerente comercial y alianzas institucionales de El Comercio; representantes de las empresas aliadas y deportistas destacados como Evelyn Inga, Thalía Valdivia, Frank Luján y Walter Nina.

Así fue el lanzamiento del libro "40 años Perú Runners". (Foto: Antonio Melgarejo)

“Para nosotros realmente es un honor y una responsabilidad cumplir con estas cuatro décadas, sobre todo de comunidad. Perú Runners comenzó de una manera muy orgánica, como un grupo de amigos que querían vivir la experiencia de fondo. [...] Nace igual de una manera muy cercana al Perú: de llevar a los atletas del Ande a mostrar su potencial fuera”, sostiene Alejandra Rodríguez Larrain.

En ese sentido, la gerente general de Perú Runners ponderó el peso histórico que tiene esta comunidad en el running nacional. “Esas cuatro décadas nos han consolidado como la organización de running más importante y más grande del Perú. Organizamos los eventos deportivos con el mayor cariño y los mayores estándares, y sobre todo inspiramos a una comunidad que crece cada día”, añadió.

#EnVivo



Se lleva a cabo el lanzamiento del libro ´40 años de Perú Runners´



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg pic.twitter.com/lsdg1g3d4m — Canal N (@canalN_) December 3, 2025

“La historia del running que transformó al Perú”

Bajo este slogan, Perú Runners compartió la publicación del libro “40 años Perú Runners”, en el que recopila mediante textos e imágenes inéditas la historia del running en nuestro país. Asimismo, aproxima al lector hacia la diversificación del deporte y le ofrece una mirada hacia el futuro de esta industria.

“Tiene tres capítulos. La gente (corredores) se va a poder encontrar en imágenes, porque hay fotos muy antiguas de carreras de los 2000, de los 90’s, de épocas donde recién inició Perú Runners, e incluso más antiguas todavía. Estamos muy felices de que todo eso se pueda ver gráficamente”, comentó Alejandra.

En la misma línea, José Manuel Jurado, gerente comercial y alianzas institucionales de El Comercio, aseguró que el libro de Perú Runners es una muestra de identidad para todos los amantes del running. “Este libro va a ser memoria, va a ser identidad. Está hecho con mucho cariño. Les va a recordar un momento que han vivido, sean profesionales o amateurs en general”, apuntó.

Por último, Gonzalo Rodríguez Larraín, fundador de Perú Runners, agradeció el apoyo de los runners, los colaboradores, los patrocinadores y todos aquellos que estuvieron presentes en el lanzamiento del libro y que también forman parte de la historia de este deporte.

“La unión hace la fuerza, solos no podríamos hacer nada. Las personas que están hoy aquí presentes representan a todas esas personas que pusieron su granito de arena hoy y hace 40 años. A todas esas organizaciones, medios de prensa, patrocinadores, municipios o gobiernos... Sin esos aliados claves, no podríamos seguir adelante. No somos competidores sino cómplices de la misma ruta”, finalizó.

Dato: El libro “40 años Perú Runners” saldrá a la venta este jueves 4 de diciembre mediante la página web de Perú Runners y su precio será de 139 soles.