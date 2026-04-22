Por Redacción EC

En una jornada impecable de sumar medallas, asegurar finales y confirmar avances de nuestros atletas en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, el Team Peru del Comité Olímpico Peruano ganó una medalla de oro en Atletismo con Thiago Goyzueta en los 1500 metros masculino. En esa misma prueba el peruano Klisman Canchanya se ubicó en la cuarta posición.

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