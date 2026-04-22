En una jornada impecable de sumar medallas, asegurar finales y confirmar avances de nuestros atletas en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, el Team Peru del Comité Olímpico Peruano ganó una medalla de oro en Atletismo con Thiago Goyzueta en los 1500 metros masculino. En esa misma prueba el peruano Klisman Canchanya se ubicó en la cuarta posición.

“Esto son años de trabajo, sacrificio, doble turno. Es mi primera medalla internacional y la primera que gana el Atletismo en los Juegos Suramericanos de Panamá. Quiero dar gracias a mi entrenador, salí con mucha confianza y pude ganar la medalla dorada. Y esta pesa mucho”, dijo Thiago Goyzueta al Team Perú Noticias.

En otras pruebas de atletismo, Domenica Crose Guzmán clasificó a la final de los 100 metros con vallas. En los 100 metros planos, Daniel del Castillo junto a Eduardo Renteria clasificaron a la final para este jueves. Catalina Yzaga en 100 metros femenino también clasificó a la final y peleará medalla. Romina Fiol dio todo en semifinales de 100 metros femenino pero no alcanzó el tiempo. Asimismo, Ian Matos clasificó a la final de 400 metros masculino e Isabel Quiroz en los 400 metros femenino clasificó a la final.

Perú ganó el bronce en Taekwondo con Jefferson Cueva en la modalidad Kyorugui, categoría-48Kg. Daniel Torrejón se quedó en el intento en la categoría-63 kg.

En Tenis de campo, Leticia Bazan cayó por un doble 6-2 ante la Argentina Sol Larraya por los 4tos de Final, e Yleymi Muelle accedió a las Semifinales tras vencer en los 4tos de Final a la Venezolana Sabrina Balderrama. También el tenista Nicolas Baena avanza a Semifinales tras ganar en 2 Sets al Chileno Benjamin Perez.

En Bádminton Umesh Lescano ganó a Geronimo Giraldo de Colombia en Bádminton individual masculino semifinales y jugará la final ante el peruano Guillermo Buendia. Una final donde aseguramos oro y plata. Asimismo, Umesh Lescano y Guillermo Buendia aseguraron la medalla de bronce y Sofia Junco en individual femenino accedió a la final donde peleará por la presea de oro. Hay que precisar que Sofía Junco y Analia Yi le dieron otro bronce al país en Dobles Femenino. Finalmente en Bádminton, Dobles Mixtos, Guillermo Buendia y Sofía Junco ganaron a la dupla colombiana Rodríguez y Lamas y pelearán este jueves la presea de oro.

MEDALLAS DE PERÚ EN LOS IV JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD PANAMÁ 2026

ORO

1.- Francesko Canayo, Lucha Libre, categoría – 51 kg

2.- Lucciano Campos, Surf, Bodyboard masculino

3.- Hannah Saavedra, Surf, Bodyboard Femenino

4.- Catalina Zariquiey, Surf, Tabla corta

5.- Marcelo Rodríguez, Taekwondo, modalidad Poomsae Individual Tradicional.

6.- Marcelo Rodríguez y Raquel Gil Arce, Taekwondo, modalidad Pareja Mixta Poomsae

7.- Thiago Goyzueta, Atletismo 1500 masculino

PLATA

8.- Oziel Herrera, Lucha Libre, categoría – 60 kg

9.- Álvaro Villa, Lucha Libre, categoría – 92 kg

10.- Fernando Jimeno, Lucha Libre, categoría – 45 kg

11.- Keiji Takeda, Tenis de Mesa individual Masculino

12.- Jules Casalino, Lucha Grecorromana 48 kg.

13.- Maria Paula Conterno, Surf, SUP Surf Femenino

14.- Keiji Takeda, Natzumi Aquije, Samuel Duffoo y Luciana Granados. Tenis de Mesa, Equipos Mixtos.

15.- Penélope Bustamante y Santiago Vásquez, Tiro con Arco Recurvo Equipos Mixtos

16.- Yasmin Silva, Natación 200 metros mariposa femenino

17.- Doménico Sotomayor, Natación, 400 metros estilo libre masculino

BRONCE

18.- Yesus Perea, Judo, categoría 66kg.

19.- Emilia Ezcurra, Surf, SUP Race femenino individual.

20.- Víctor Rojas, Lucha Grecorromana, categoría 65 kg

21.- Avril Santa Cruz y Kenshi Atto, Tiro con Arco, modalidad Arco Compuesto Mixto

22.- Prizzila Lam, Judo, categoría -78 kg.

23.- Halana Farfán, Boxeo, categoría 51 kg.

24.- Raquel Gil Arce, Taekwondo, modalidad Poomsae Individual Tradicional.

25.- Jefferson Cueva, Taekwondo, modalidad, Kyorugui -48Kg.

26.- Guillermo Buendia y Umesh, Bádminton, Dobles Masculino.

27.- Sofía Junco y Analia Yi, Bádminton, Dobles Femenino