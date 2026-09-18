Perú sumó una nueva medalla en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 gracias a la destacada actuación de Annia Becerra, quien consiguió la presea de plata en la prueba de pistola de aire 10 metros femenino.

La representante nacional protagonizó una actuación marcada por la precisión y la concentración en la competencia de tiro deportivo. Con sus 236.3 puntos, la deportista peruana aseguró la medalla de plata en la modalidad de pistola de aire 10 metros femenino.

Annia Becerra conquista la plata para Perú con una destacada actuación en Santa Fe 2026. Foto: FDNTP

La delegación peruana celebró el resultado y destacó el desempeño de la representante nacional, quien logró colocar nuevamente a Perú en el podio de los Juegos Suramericanos.

Una nueva medalla para Perú

La presea obtenida por Becerra representa otro resultado destacado para Perú en Santa Fe 2026, donde los deportistas nacionales compiten en distintas disciplinas en busca de subir al podio.

La actuación de la tiradora peruana estuvo acompañada por un rendimiento basado en la precisión, concentración y regularidad durante la prueba.

MIRA AQUÍ: Alessia y Valeria Palacios conquistan el oro para Perú en remo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Con esta medalla de plata, Annia Becerra se convierte en una de las representantes peruanas que consigue destacar en la jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El resultado permitió que los colores peruanos vuelvan a aparecer en el podio de una competencia internacional, en una jornada en la que Becerra demostró su capacidad de competir bajo presión.