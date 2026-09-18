Annia Becerra brilla en Santa Fe 2026 y le da una nueva medalla de plata a Perú. Foto: FDNTP
Annia Becerra brilla en Santa Fe 2026 y le da una nueva medalla de plata a Perú. Foto: FDNTP
Por Redacción EC

Perú sumó una nueva medalla en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 gracias a la destacada actuación de Annia Becerra, quien consiguió la presea de plata en la prueba de pistola de aire 10 metros femenino.

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