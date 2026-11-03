Por Redacción EC

Se acerca el inicio de una nueva temporada del Perú Trail Series, la comunidad de trail running más importante del país y que ha marcado un hito en el deporte nacional. Su campeonato es el único de su modalidad que reparte premios monetarios y equitativos tanto para Damas y Varones y además, no sólo ha incrementado el monto a entregar a S/.40,000, sino que ahora será para sus diferentes distancias: 6-9km, 10-14km, 20-24km y 30-35km. En la sede de El Comercio, en el Centro de Lima, se presentó hoy la temporada 2026/2027 de Perú Trail Series, la cual tendrá 4 carreras entre noviembre y abril pero además, diversas actividades en paralelo.

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