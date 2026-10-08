Este jueves 8 de octubre, la selección de Perú se enfrenta a la de Venezuela por la segunda fecha del Grupo A del Sudamericano de Vóley Sub-19. El encuentro con Chile y la eventual victoria peruana marcaron su debut en el torneo. En la siguiente etapa del torneo, la Bicolor enfrentará a Venezuela. Para que no te pierdas los detalles, aquí te contamos a qué hora juegan, dónde verlo en vivo y más del duelo por el Sudamericano de Vóley sub-19.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Venezuela por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley Sub 19 2026?

Perú y Venezuela se enfrentarán este jueves 8 de octubre en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de la ciudad de Maracaibo.

¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley Sub 19 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 8:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9:00 p.m

¿Dónde ver el Perú vs Venezuela por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley Sub 19 2026?

Perú vs Venezuela se podrá ver EN VIVO por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org), el canal de YouTube de la CSV y el canal de YouTube de Zone TV.