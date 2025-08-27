Hace apenas un año, la hípica peruana volvió a escribir una nueva página gloriosa en su magnífico historial. En el evento más prestigioso del continente, el Gran Premio Latinoamericano, uno de nuestros representantes: el ejemplar Manyuz con el jinete Carlos Trujillo en la conducción, cruzaron la meta con amplia ventaja, regalándonos la décima Copa para el Perú y devolviendo a nuestra hípica el lugar de honor que siempre mereció.

Hoy, el reto vuelve a plantearse: defender la corona y mantener a la hípica peruana en lo más alto del podio latinoamericano. La elección se dará este domingo 31 de agosto en el Hipódromo de Monterrico, durante el Clásico Baldomero Aspillaga (G.3), carrera en la que se definirán los representantes nacionales que competirán en la edición 2025 del Gran Premio Latinoamericano, a disputarse en octubre en Río de Janeiro, Brasil.

Asimismo, Danilo Chávez, presidente del Jockey Club señala que el Clásico Baldomero Aspillaga no es solo una carrera, es el punto de partida hacia el evento hípico más importante del continente. ‘’Este domingo en Monterrico definiremos a los representantes que llevarán la bandera del Perú al Latinoamericano en Brasil. Invito a todos a acompañarnos en esta jornada de ingreso gratuito. Nuestra hípica ha demostrado estar a la altura de los grandes desafíos y confiamos en que volveremos a dejar en alto el nombre del país.’’ afirma.

Más que una simple competencia hípica, esta carrera es considerada la puerta de acceso a la gloria continental del turf internacional. Solo los mejores jinetes y caballos de pura sangre que demuestren fuerza, potencia y valentía serán los elegidos para portar los colores nacionales.

****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.