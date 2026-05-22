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Perú volverá a recibir al mundo del surf: será sede del ISA World Surfing Games 2026. (FOTO: MICHAEL TWEDDLE).
Perú volverá a recibir al mundo del surf: será sede del ISA World Surfing Games 2026. (FOTO: MICHAEL TWEDDLE).
Por Redacción EC

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