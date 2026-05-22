Perú continúa consolidándose como una de las grandes potencias organizativas del surf mundial. La International Surfing Association (ISA) confirmó que nuestro país será sede de los ISA World Surfing Games 2026, competencia que se desarrollará del 6 al 15 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento de Punta Rocas.

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El certamen no solo reunirá a los mejores surfistas del planeta, sino que además tendrá un valor especial en el calendario internacional. Será una de las primeras competencias clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y entregará plazas olímpicas a las selecciones masculina y femenina mejor ubicadas en el ranking general.

La elección de Punta Rocas ratifica el prestigio que ha ganado el Perú dentro del circuito internacional. La histórica sede ya fue escenario de distintos campeonatos mundiales organizados por la ISA y recientemente recibió el Mundial Junior de Surf 2025, evento que reunió a delegaciones de 57 países.

Sergio Ludeña, presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), destacó la importancia de albergar nuevamente un torneo de esta magnitud y aseguró que el surf peruano sigue creciendo a nivel competitivo y organizativo. Además, remarcó que el campeonato servirá como preparación de cara a Lima 2027 y al próximo ciclo olímpico.

🏄‍♀️ ¡𝗛𝗮𝗻𝗻𝗮𝗵 𝗦𝗮𝗮𝘃𝗲𝗱𝗿𝗮 𝘆 𝘀𝘂 𝗽𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗾𝘂𝗶𝘀𝘁𝗮𝗿𝗼𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗮 𝗔𝗿𝗶𝗰𝗮! 🌊



🥇 La destacada surfista Hannah Saavedra, integrante del Programa de Apoyo al Deportista del IPD, volvió a demostrar su enorme talento. pic.twitter.com/FeAao5biVn — ipdperu (@ipdperu) May 20, 2026

La relación entre Perú y la ISA tiene una larga historia. Nuestro país fue sede del segundo Mundial de Surf de la historia en 1965 y, desde entonces, ha organizado distintos eventos internacionales vinculados a esta disciplina, incluidos los World Surfing Games del 2010 y 2014.

Punta Rocas, ubicada al sur de Lima, es considerada una de las playas más emblemáticas del continente para el surf de alto rendimiento. Sus olas también fueron escenario de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y volverán a ser protagonistas cuando los mejores surfistas del mundo lleguen nuevamente al Perú en busca de la gloria y del sueño olímpico.