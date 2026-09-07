La Selección Peruana de Vóley Femenino inicia un nuevo camino internacional. El equipo dirigido por Antonio Rizola debuta este martes 8 de septiembre ante su clásico rival, Argentina, en la primera jornada del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. El encuentro se disputará en el mítico Gimnasio Maracanãzinho de Río de Janeiro, Brasil, y promete ser un duelo de pronóstico reservado.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre el horario de inicio, los canales de televisión que transmitirán el partido en señal abierta y las opciones legales para verlo online gratis.

¿A qué hora juega Perú vs Argentina por el Sudamericano de Vóley?

El partido entre Perú y Argentina está programado para este martes 8 de septiembre de 2026 a las 3:00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras en otra parte de la región, revisa aquí los horarios oficiales:

Perú: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Colombia: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Ecuador: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Argentina: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Chile: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Uruguay: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Brasil: 5:00 p. m.

¿Qué canal transmite Perú vs Argentina en vivo en Perú?

Para todo el territorio peruano, el debut de la ‘Blanquirroja’ se podrá sintonizar de manera exclusiva y en señal abierta a través de Latina Televisión (Canal 2 en señal estándar y Canal 702 en Alta Definición - HD).

¿Dónde ver Perú vs Argentina ONLINE y por streaming?

Si no te encuentras cerca de un televisor, podrás seguir el partido de vóley por internet mediante las siguientes opciones tecnológicas autorizadas:

Latina Play: La plataforma oficial de streaming de Latina TV transmitirá el partido en vivo mediante su aplicación móvil y su página web oficial para dispositivos móviles y Smart TV.

La plataforma oficial de streaming de Latina TV transmitirá el partido en vivo mediante su aplicación móvil y su página web oficial para dispositivos móviles y Smart TV. YouTube de la CSV: El canal oficial de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) emitirá la señal internacional en directo para todo el mundo vía streaming de forma gratuita.

Perú vs Argentina: Historial reciente en vóley femenino

Ambas escuadras absolutas se conocen a la perfección tras haberse medido a finales de agosto en la Copa Salta, un cuadrangular amistoso de preparación donde las “Panteras” argentinas supieron quedarse con la victoria en suelo local. El seleccionado nacional buscará la revancha en este certamen continental, el cual otorga la clasificación directa al Mundial de Vóley Femenino 2027.