Perú vs Argentina EN VIVO | hora y canal de TV del partido por el Mundial sub 17 de Vóley 2026

La selección peruana continúa en competencia en el Mundial de Vóley Sub-17. Luego de perder 3-0 ante Italia en los octavos de final, las Matadorcitas disputarán ahora los partidos por la clasificación del 9.° al 16.° puesto del torneo. Su próximo desafío será ante Argentina. Conoce la fecha, el horario y todos los detalles de este esperado encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Argentina por el Mundial de Vóley Sub 17?

Perú vs Argentina por los playoffs del 9° al 16° se llevará a cabo este viernes 14 de agosto en Santiago de Chile.

¿A qué hora juegan Perú vs Argentina por el Mundial de Vóley Sub 17?

Perú , Colombia, Ecuador: 10:00 a.m.

, Colombia, Ecuador: 10:00 a.m. Venezuela, Bolivia: 11:00 a.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 12:00 p.m

¿Dónde ver Perú vs Argentina por el Mundial de Vóley Sub 17?

El enfrentamiento entre Perú vs Argentina será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (Canal 2 y 702 en HD).