La selección peruana, dirigida por Martín Escudero, jugará la final del Sudamericano de Vóley 2026 contra Argentina, tras la victoria bicolor frente a Brasil con un 3-2. Se espera repetir el triunfo conseguido en Maracaibo, lugar donde se realiza la competencia. Asimismo, con esta clasificación se mantiene viva la idea de conquistar el título continental, y de que las peruanas lo dejen todo en la cancha, demostrando el gran nivel del país.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Argentina por el Sudamericano de Vóley Sub-19 2026?

Perú y Argentina se enfrentarán este domingo 11 de octubre en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de la ciudad de Maracaibo.

¿A qué hora juegan Perú vs Argentina por el Sudamericano de Vóley Sub-19 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 8:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9:00 p.m

¿Dónde ver el Perú vs Argentina por el Sudamericano de Vóley Sub-19 2026?

Perú vs Argentina se podrá ver EN VIVO por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org), el canal de YouTube de la CSV y el canal de YouTube de Zone TV.