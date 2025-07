Hoy, Perú vs. Argentina EN VIVO | La selección peruana hara su debut este miercoles en la Copa América de Vóley 2025 ante una siempre complicada Albiceleste, como parte de la fecha 1 del Grupo B. Este encuentro se llevará a cabo en el Gimnasio Divino Braga de Betim, Brasil, a las 03:00pm (hora peruana). Las dirigidas por el brasileño Antonio Rizola buscan debutar con pie derecho y este partido será clave para ello. Luego la bicolor deberá enfrentarse contra los locales y cerrar frente a Chile y Venezuela, en ese orden. El compormiso entre Perú vs. Argentina será transmitido EN VIVO por la señal de Latina TV (canal 2 y 702 HD), así como vía streaming por la página web oficial de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org) y el canal de YouTube O TEMPO Sports. Finalmente, no te olvides que podrás seguir la participación de las peruanas por nuestra web de El Comercio.