Perú quedó fuera de la lucha por un lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 y ahora enfrentará a Bolivia para definir las posiciones del quinto al octavo lugar del torneo. La selección peruana llega a este compromiso tras caer por 3-0 ante Brasil, resultado que selló su eliminación. El encuentro se disputará este viernes 24 de julio, en el marco de la competencia que se desarrolla del 22 al 26 de julio. El equipo dirigido por Antonio Rizola integra el Grupo A junto a Brasil, Bolivia y Chile, y buscará cerrar su participación con un triunfo ante el combinado boliviano.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

Perú vs Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley 2026 se disputará este viernes 24 de julio en el Coliseo Dibós, recinto que tiene capacidad para 6000 espectadores.

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

Para no perderte el partido de la selección peruana, te compartimos los horarios del esperado encuentro ante Bolivia.

Perú, Colombia, Ecuador: 6:15 p.m.

6:15 p.m. Chile , Bolivia, Venezuela: 7:15 p.m.

, Bolivia, Venezuela: 7:15 p.m. Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay: 8:15 p.m.

¿Dónde ver el partido Perú vs Bolivia EN VIVO?

El duelo entre Perú y Bolivia será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (canales 2 y 702 HD). Además, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming mediante la aplicación y la página web de Latina, así como por el canal oficial de Facebook de la Federación Peruana de Vóley y el canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley.