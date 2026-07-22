La Bicolor tropezó en su debut y perdió como local ante Chile con un marcador de 3 a 0, este miércoles. Este jueves 23 de julio, la competencia continúa y la selección peruana de vóley enfrentará a Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026, torneo que se disputará del 22 al 26 de julio. El equipo dirigido por Antonio Rizola integra el Grupo A junto a Brasil, Bolivia y Chile.

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 entregará cupos para el Campeonato Sudamericano de septiembre y los Juegos Panamericanos 2027. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales para pelear por el título, mientras que las demás selecciones competirán por ubicarse entre el quinto y octavo puesto de la clasificación general.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

Perú vs Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026 se disputará este jueves 23 de julio en el Coliseo Dibós, recinto que tiene capacidad para 6000 espectadores.

¿A qué hora juega Perú vs Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

Para no perderte el debut de la selección peruana, te compartimos los horarios del esperado encuentro ante Brasil.

Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Chile , Bolivia, Venezuela: 7:00 p.m.

, Bolivia, Venezuela: 7:00 p.m. Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay: 8:00 p.m.

¿Dónde ver el partido Perú vs Brasil EN VIVO?

El duelo entre Perú y Brasil será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (canales 2 y 702 HD). Además, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming mediante la aplicación y la página web de Latina, así como por el canal oficial de Facebook de la Federación Peruana de Vóley y el canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley.