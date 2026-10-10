La selección peruana femenina de vóley Sub-19 se impuso ante Uruguay y se llevó la victoria con un marcador final de 3-0. Con ello cerró la fase de grupos del Sudamericano 2026 y ahora enfrentará a Brasil este sábado 10 de octubre desde Venezuela, país en el que se desarrolla el evento deportivo. En la siguientes líneas podrás conocer la previa, el horario, detalles de la emisión del siguiente encuentro y más.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Brasil por el Sudamericano de Vóley Sub 19 2026?

Perú y Brasil se enfrentarán este sábado 10 de octubre en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de la ciudad de Maracaibo.

¿A qué hora juegan Perú vs Brasil por el Sudamericano de Vóley Sub 19 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 6:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 7:00 p.m

¿Dónde ver el Perú vs Brasil por el Sudamericano de Vóley Sub 19 2026?

Perú vs Brasil se podrá ver EN VIVO por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org), el canal de YouTube de la CSV y el canal de YouTube de Zone TV.