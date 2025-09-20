Ver Perú vs. Brasil: sigue la transmisión del partido por la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley femenino.
Ver Perú vs. Brasil: sigue la transmisión del partido por la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley femenino.
La selección peruana de vóley Sub-17 femenino se despidió del sueño de alzar el Sudamericano 2025 tras caer en semifinales ante Brasil por 3-0, con parciales muy luchados de 23-25, 24-26 y 15-25. A pesar de la derrota, el equipo dirigido por Marcelo Bencardino cumplió uno de sus grandes objetivos: asegurar la clasificación al Mundial Sub-17 de Chile 2026, un logro que refleja el progreso y la entrega de esta nueva generación. Ahora, las jóvenes voleibolistas peruanas deberán enfocarse en el duelo por el tercer puesto, donde enfrentarán al perdedor de la llave entre Venezuela y Chile.

