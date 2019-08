En vivo,  Perú vs. Canadá en vóley: horas y canales TV para ver el partido de los Panamericanos

En el Polideportivo Regional del Callao, Perú y Canadá juegan hoy por los Juegos Panamericanos Lima 2019 desde las 20:30 horas correspondiente a la primera fecha del Grupo A. Conoce los horarios y canales de TV para seguir el partido de vóley en vivo y en directo.

Todos los partidos serán transmitidos por Latina TV (2 Movistar TV) y Movistar Deportes (19 Movistar TV). Además, El Comercio seguirá el punto a punto de los encuentros de la selección peruana desde la página web; con todos los detalles, últimas noticias, declaraciones, estadísticas, tabla de posiciones y más datos que debes conocer del vóley femenino.

La selección peruana de vóley cuenta con las experimentadas Vanessa Palacios, Ángela Leyva, Clariver Yllescas, Daniel Uribe y más voleibolistas para poder pelear el podio del vóley femenino en los Panamericanos Lima 2019.

Perú conforma el grupo A junto a Canadá, Colombia y República Dominicana y desde el miércoles pondrán todo el empeño para sacar resultados favorables y pelear por puesto en el podio ante rivales de nivel mundial.

Cabe mencionar que los dos primeros lugares de cada grupo clasificarán a las semifinales que se juegan el sábado 10 de agosto. Después, las ganadoras de cada llave pelearán la medalla de oro el domingo, mientras los otros dos clubes que pierden definirán el bronce.

En los últimos Juegos Panamericanos Toronto 2015, la selección peruana ocupó el séptimo lugar, precisamente, disputó partidos contra Canadá y República Dominicana perdiendo 3 sets contra 0.

Fecha y horarios para ver el vóley femenino en los Panamericanos 2019

Grupo A



07/08/19 – 18:30 horas | República Dominicana vs Colombia

07/08/19 – 20:30 horas | Perú vs Canadá

08/08/19 – 18:30 horas | República Dominicana vs Canadá

08/08/19 – 20:30 horas | Perú vs Colombia

09/08/19 – 18:30 horas | Colombia vs Colombia

09/08/19 – 20:30 horas | Perú vs República Dominicana



Grupo B



07/08/19 – 13:00 horas | Brasil vs Puerto Rico

07/08/19 – 15:00 horas | Estados Unidos vs Argentina

08/08/19 – 13:00 horas | Brasil vs Argentina

08/08/19 – 15:00 horas | Estados Unidos vs Puerto Rico

09/08/19 – 13:00 horas | Estados Unidos vs Brasil

09/08/19 – 15:00 horas | Puerto Rico vs Argentina



Fase final



10/08/19 – 13:00 horas | 4to A vs 4to B (7mo y 8vo lugar)

10/08/19 – 15:00 horas | 3ro A vs 3ro B (6to y 5to lugar)

10/08/19 – 18:30 horas | 1ro B vs 2do A (15)

10/08/19 – 20:30 horas | 1ro A vs 2do B (16)

11/08/19 – 09:00 horas | Perdedor 15 vs Perdedor 16 (Medalla de Bronce)

11/08/19 – 11:00 horas | Ganador 15 vs Ganador 16 (Medalla de Oro / Plata)



¿Qué canales transmitirán los Juegos Panamericanos Lima 2019

Perú: Lima 2019, Movistar Deportes, Latina, Panamericana y TV Perú

Argentina: TV Pública Argentina y TyC Sports

Brasil: Rede Record

Canadá: Univisión Canadá y CBC-Radio Canadá

Chile: Chilevisión, CNN Chile, CDF y CDO

Colombia: Win Sports, Claro Sports, FOX Sports y Señal Colombia

Costa Rica: Repretel

Ecuador: Ecuavisa

Estados Unidos: ESPN Deportes y Univisión

México: Claro Sports, ESPN y Televisa

Paraguay: Latele y Tigo Sports

Puerto Rico: ESPN Deportes

República Dominicana: Digital 15

Uruguay: Canal 43 y VTV

Venezuela: La Tele Tuya