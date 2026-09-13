Perú llega golpeado luego de perder 3-0 ante Colombia, resultado que dejó al equipo dirigido por Antonio Rizola eliminado y sin opciones de obtener chances de clasificar al Mundial de Vóley 2027.

¿Cuándo juegan Perú vs. Chile?

El partido se disputará este domingo 13 de septiembre de 2026 en el Maracanazinho de Río de Janeiro, recinto con capacidad para 11.800 espectadores.

Hora en Perú: 1:00 p. m.

Hora en Colombia: 1:00 p. m.

Hora en Brasil: 3:00 p. m.

Hora en Argentina: 3:00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs. Chile?

El encuentro podrá seguirse EN VIVO por Latina, en los canales 2 y 702 HD. También estará disponible vía streaming en la aplicación y página web de Latina, además del canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley.

TV: Latina (2 y 702 HD), Sport TV 2

Streaming: Latina y YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley

Minuto a minuto: El Comercio