Por Redacción EC

Perú llega golpeado luego de perder 3-0 ante Colombia, resultado que dejó al equipo dirigido por Antonio Rizola eliminado y sin opciones de obtener chances de clasificar al Mundial de Vóley 2027.

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