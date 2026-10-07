Perú vs Chile EN VIVO: hora y dónde ver la fecha 1 del Sudamericano de Vóley Sub 19

Este miércoles 7 de octubre, la selección de Perú se enfrenta a la de Chile por la primera fecha del Sudamericano de Vóley Sub-19. El encuentro marcará el debut de ambas selecciones en el torneo, por lo que buscarán iniciar su participación con una victoria y sumar sus primeros puntos en la competencia. Para que no te pierdas los detalles, aquí te contamos a qué hora juegan, dónde verlo en vivo y más del esperado debut.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Chile por la fecha 1 del Sudamericano de Vóley Sub 19 2026?

Perú vs Chile se enfrentarán este miércoles 7 de octubre en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de la ciudad de Maracaibo.

¿A qué hora juegan Perú vs Chile en vivo por la fecha 1 del Sudamericano de Vóley Sub 19 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 6:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 7:00 p.m

¿Dónde ver el Perú vs Chile en vivo por la fecha 1 del Sudamericano de Vóley Sub 19 2026?

Perú vs Chile se podrá ver EN VIVO por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org), el canal de YouTube de la CSV y el canal de YouTube de Zone TV.