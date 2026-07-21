Se viene el debut de la Bicolor. Este miércoles 22 de julio, la selección peruana de vóley enfrentará a Chile por la primera fecha de la Copa Sudamericana de Vóley 2026, torneo que se disputará del 22 al 26 de julio. El equipo dirigido por Antonio Rizola integra el Grupo A junto a Brasil, Bolivia y la selección chilena, en busca de un buen inicio en esta importante competencia internacional.

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 entregará cupos para el Campeonato Sudamericano de septiembre y los Juegos Panamericanos 2027. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales para pelear por el título, mientras que las demás selecciones competirán por ubicarse entre el quinto y octavo puesto de la clasificación general.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Chile por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

Perú vs Chile por la Copa Sudamericana de Vóley 2026 se disputará este miércoles 22 de julio en el Coliseo Dibós, recinto que tiene capacidad para 6000 espectadores.

¿A qué hora juega Perú vs Chile por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

Para no perderte el debut de la selección peruana, te compartimos los horarios del esperado encuentro ante Chile.

Perú, Colombia, Ecuador: 6:15 p.m.

6:15 p.m. Chile , Bolivia, Venezuela: 7:15 p.m.

, Bolivia, Venezuela: 7:15 p.m. Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay: 8:15 p.m.

¿Dónde ver el partido Perú vs Chile EN VIVO?

El duelo entre Perú y Chile será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (canales 2 y 702 HD). Además, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming mediante la aplicación y la página web de Latina, así como por el canal oficial de Facebook de la Federación Peruana de Vóley y el canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley.