Este martes 11 de agosto, la selección peruana enfrentará a China por la fecha 5 del Grupo B del Mundial Sub-17 de Vóley 2026, a las 7:00 p.m. (hora local peruana) en las instalaciones del Polideportivo San Felipe en Chile. Tras su victoria frente a Filipinas con un 3 a 1, la bicolor continúa avanzando a la próxima fase y clasifica a Octavos de final, donde enfrentará a China. Revisa el horario, detalles de la emisión y cómo seguir el minuto a minuto del duelo.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs. China por el Mundial Sub 17 de Vóley 2026?

La selección peruana Sub 17 de vóley jugará su próximo partido contra China en el Mundial de la categoría este martes 11 de agosto en el Polideportivo de San Felipe, en Chile.

¿A qué hora juega Perú vs. China por el Mundial Sub 17 de Vóley 2026?

No te pierdas el encuentro de la selección peruana, te compartimos los horarios del esperado encuentro ante China.

Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.

Chile , Bolivia, Venezuela: 8:00 p.m.

, Bolivia, Venezuela: 8:00 p.m. Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Perú vs. China por el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 EN VIVO?

Los hinchas podrán seguir todos los partidos del torneo mediante VBTV, la plataforma oficial de streaming de la FIVB, que transmitirá el campeonato completo bajo una suscripción mensual.

Además, Latina llevará a la televisión abierta los partidos de la selección peruana, los cuales también estarán disponibles a través de su página web y aplicación oficial, permitiendo seguir cada presentación de la ‘Bicolor’ en la fase de grupos.

¿Cuándo juega Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026?

La selección peruana integra el Grupo B, junto a China, México, Venezuela, Túnez y Filipinas.

Este es el calendario de la ‘Bicolor’ en la fase de grupos (horario peruano). Solo faltaría una última fecha, aquí puedes revisar la programación.